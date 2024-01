Drama unui polonez care s-a internat voluntar la Auschwitz: căpitanul Witold Pilecki. Cum a ajuns un mare spion și luptător anti-nazist ucis de comuniștii care afirmau că au luptat contra naziștilor

„Ca să-i înțelegi pe polonezi, trebuie să fii polonez”. Este concluzia la care am ajuns după ce am citit destule despre poporul polonez. Dramele acestui popor, adică patru-cinci împărțiri ale Poloniei, dispariția de pe harta lumii vreme de secole, Holocaustul, bombardamentele naziste, distrugerile sovietice arată că au avut mulți eroi. Unii însă, au sfârșit uciși de ai lor. Unul dintre ei a fost un as al spionajului, un maestru al disimulării și infiltrăii, căpitanul Witold Pilecki.

Witold Pilecki – cariera până la momentul 1939

Witold Pilecki s-a născut la Olonetz, în partea polomeză ocupată de Rusia, la 13 mai 1901. Originile sale se pierd în perioada de aur a nobilimii poloneze. A moștenit de la bunicul său patern dorința de a lupta contra rușilor. Familia sa ajunge la un moment dat în Lituania de azi, la Vilnius, unde se crease o armată paramilitară poloneză care lupta de partea menșevicilor care ar fi recunoscut dreptul polonezilor la autodeterminare.

Eroismul său (la 17 ani devenise membru al acelei miliții clandestine, )îl face ca primele autorități poloneze în anii 20 când reapare statul polon ca urmare a luptelor cu bolșevicii comuniști ai lui Lenin, să devină cadru militar în rezervă. A studiat apoi la Universitatea din Poznan și în 1926, va fi îndrumat la cursuri de completare în Arma Cavalerie, primind livretul de sublocotenent în Armata Poloniei. A devenit locotenent și a comandat un pluton de cavalerie. S-a căsătorit și a devenit tatăl a doi copii după 1926.

În 1939, luptă vitejește contra germanilor care invadează Polonia și chiar contra sovieticilor. A luptat chiar și în fruntea unei formațiuni de infanterie. În 1930, intră în TAP (Armata Teritorială Poloneză sau Armata Secretă Poloneză), ca membru fondator. Are o primă confruntare cu fostul său șef de pe front maiorul Wlodarkiewicz, liderul TAP, care viza la o Polonie catolică, epurată de evrei. Pilecki lucrează la un magazin de cosmetice pe care și l-a deschis ca agent acoperit. În cele din urmă, Rezistența Poloneză a abandonat ideile lui Wlodarkiewicz care ar fi dat iluzia că ar deveni colaboraționist nazist în acest ritm. Maiorul va schimba și el optica.

Witold Pilecki se infiltrează la Auschwitz: deținutul 4859

TAP decide să infiltreze un om în complexul Auschwitz-Birkenau, creat la Okswiekzym în Polonia ocupată de Reich. Nu există dovezi că Pilecki a primit vreun ordin, se știe că a ales singur să fie voluntar. Inclusiv Wlodarkiewicz a fost de acord. Astfel, i s-au confecționat acte evreiești, i s-a creat o legendă. Pilecki a mers în Varșovia și a făcut în așa fel încât să se lase prins de naziști. Se ântâmpla în septembrie 1940. A fost trimis la Auschwitz, fiindu-i tatuat numărul 4859.

Creatorul Organizației Militare Secrete: nu e crezut de superiori

Căpitanul Pilecki trece la treabă. Află care sunt contactele cu exteriorul. Priceput la racolarea oamenilor, alege rapid oameni de încredere. Studiază atent și cele mai mici detalii. Află că, de obicei, prizonierii duc la spălat în afara lagărului, rufele pazei SS și ale comandanților. A ales ca astfel, biletele cu informații ascunse în haine să ajungă la Rezistență. El a mai aflat un amănunt terifiant. Nemții aveau nevoie de forță de muncă dar preferau să extermine prin înfometare internații din lagăr. A observat că nivelul de calorii era făcut ca un om care depunea efort să nu trăiască mai mult de 40 de zile. A aflat că morții ajungeau la crematoriu, că nou-veniții erau deposedați de obiecte, li se smulgeau dinții de aur, li se tăia părul, se sortau lucrurile la venire, Guvernul polonez din exil a crezut că spionul Pilecki inventa lucruri ca să își dea importanță.

Evadarea din 1943: Raportul lui Pilecki

Witold Pilecki recomandase Rezistenței să instrumenteze un atac din exterior, iar el să coordoneze o revoltă fiindcă avea oameni peste tot. Evident, Rezistența nu acceptă planul. Avioane spion ale RAF, pilotate de piloți antrenați de britanici fotografiază în 1943 incinta, pozele ajungând și la americani. Amanta poloneză a lui Wilhelm Canaris, șeful Abwehr ( Canaris complota contra lui Hitler) furniza și ea imagini, date, care au ajuns la anumiți clerici catolici. Numai că Vaticanul cumva era mulțumit că se împuțina numărul de evrei și nu a intervenit. În plus, se știe câți naziști au scăpat cu acte de Crucea Roșie procurate prin clericii catolici.

În aprilie 1943, Pilecki evadează. Alege momentul când Crucea Roșie intră pe fir și naziștii mai domolesc represaliile pentru evadare. Pilecki scrie un raport de 100 pagini. Guvernul polonez din exil cere bombardarea liniilor de acces, dar Aliații nu doresc acest fapt.

Witold Pilecki devine Căpitanul Roman: Insurecția din Varșovia

Pilecki a realizat că pericolul sovietic era la fel de mare ca și cel nazist pentru că dacă erau eliminați naziștii, rămâneau sovieticii. Având fondul anti-rusesc în mentalul propriu, Pilecki devine membru al rețelei anti-comuniste din Varșovia și își ia numele Căpitanul Roman.

În august 1944, ia parte la Insurecția anti-nazistă din Varșovia, dar Berlinul trimite forțe de elită din SS dar și pe celebrul membru superior din Gestapo, Jurgen Stropp, care coordonează represalii sălbatice. Ulterior, Stropp va ajunge în Grecia, unde va fi în legătură cu viitorul Secretar General al ONU, Kurt Waldhein, cel care, în Grecia era locotenent în SD (Sicherheit Dienst, serviciul de spionaj nazist). Deși sovieticii erau pe malurile Vistulei, Stalin și-a dorit ca nemții să termine ei Rezistența poloneză (Masacrul de la Katyn arăta cât îi ura pe polonezi). Pilecki își predă unitatea printre ultimele fiindcă nu mai puteau lupta. Ajuns prizonier în Bavaria, este eliberat de americani în aprilie 1945.

Witold Pilecki și confruntarea cu sovieticii. arestarea, procesul și execuția: „La Auschwitz am fost tratat mai bine decât de polonezii mei acasă”

Desemnat din nou ca ofițer de informații pe lângă Generalul Anders, comandant al Armatei Poloneze Libere. corp militar polonez care luptase cot la cot cu aliații inclusiv în Africa, Pilecki primește misiunea vieții sale: să adune informații despre sovietizarea Poloniei fiindcă se aflase că Roosevelt îi ceruse în secret lui Stalin să mai aibă răbdare până când vor trece alegerile din noiembrie 1944.

Pilecki este informat că sovieticii știau de el și misiunea sa, dar a refuzat să plece, deși o putea face. A fost arestat de către agenții secreți comuniști polonezi în mai 1947. Deja Pacea se semnase la 10 februarie 1947, iar Polonia era în sfera sovietică. Aliații nu au mai susținut Guvernul Polonez din exil. Pilecki a îndurat chimuri groaznice dar nu a dezvăluit nimic. I s-au rupt claviculele, aproape nu mai putea să se miște. Vizitat de soția sa, a spus că nici la Auschwitz nu a suferit tortura administrată de polonezi. Fiicele sale au povestit ulterior cum a trăit tatăl lor ultimul an din viață.

În luna martie 1948, apare într-un proces regizat. Este acuzat de spionaj imperialist, condamnat la moarte, La 25 mai 1948, un glonț în ceafă marchează sfârșitul său. Avea 47 de ani și 2 săptămâni.

Polonia comunistă a fost constrânsă ca timp de patru decenii, să nu amintească de eroul care s-a lăsat închis în Auschwitz ca să salveze compatrioți polonezi, evrei de origine. Abia în 1990, a avut loc reabilitarea și decorarea sa cu Ordinu Vulturul Alb. A fost avansat post-mortem la gradul de colonel.