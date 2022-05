Will Smith a spus că a avut o viziune indusă de droguri privind distrugerea carierei sale înainte de momentul legendar de la Oscar

În timpul unei conversații deschise cu David Letterman la emisiunea Netflix a fostei gazde de noapte, „My Next Guest Needs No Introduction” – care a fost înregistrată cu câteva luni înainte de palma care a devenit virală – Smith și-a amintit de o presimțire de genul pe care a experimentat-o ​​în timp ce era sub efectul ayahuasca – o băutură psihoactivă din plante care se pare că deține unele proprietăți halucinogene.

„Odată ce îl bei, te vei vedea într-un fel în care nu te-ai văzut niciodată”, i-a explicat Smith lui Letterman, adăugând: „Una dintre experiențe a fost cea mai infernală experiență psihologică individuală din viața mea”. Smith a spus că a avut viziunea că întreaga sa viață se va schimba într-o perioadă de doi ani.

Actorul a continuat explicând că, în timp ce avea trăia efectele băuturii, a văzut cum banii săi erau în aer. „Toată viața mea era distrusă. Aceasta este frica mea în viața reală”. În cele din urmă, Smith a spus că și-a revenit când a auzit-o pe fiica sa, Willow Smith, cerându-i ajutorul și și-a dat seama că, la sfârșitul zilei, nimic nu-i poate lua vreodată adevăratele binecuvântări – familia lui.

„Apoi am încetat să-mi pese de banii mei. Am vrut doar să ajung la Willow. Am încetat să-mi pese de casa mea. Am încetat să-mi pese de cariera mea”, a adăugat el. „Pot să mă descurc fără persoanele pe care le pierd. Mă pot descurca cu orice nu merge bine în viața mea. Mă pot descurca cu orice în căsnicia mea. Mă pot descurca cu orice îmi oferă viața asta.”

Mesajul lui Will Smith

Lui Smith i-a fost interzis să participe la orice eveniment al Premiilor Academiei în următorii zece ani după întâmplarea de la Oscar. Pedeapsa a venit după ce actorul și-a dat demisia din academie. Înainte de demisie și pedeapsă, Smith și-a cerut scuze public lui Rock prin Instagram.

„Violența în toate formele ei este otrăvitoare și distructivă”, a scris Smith pe Instagram. „Sunt jenat, iar acțiunile mele nu au indicat bărbatul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume a iubirii și bunătății.

Comportamentul meu la Premiile Academiei de aseară a fost inacceptabil. Glumele fac parte din slujba mea, dar o glumă despre starea medicală a lui Jada a fost prea mult de suportat pentru mine și am reacționat emoțional”, a scris acesta potrivit Fox News.