Monden Will Arnett își scoate vila la vânzare. Câți bani cere pe conacul din Beverly Hills







Will Arnett se desparte de reședința sa din Beverly Hills, listând proprietatea modernă pentru 22,5 milioane de dolari. Actorul a achiziționat proprietatea pentru 16,4 milioane de dolari în 2021.

Will Arnett vrea profit de 6 milioane de dolari

Agentul lui Arnett a indicat că actorul stă mai mult în New York, iar asta a determinat vânzarea. Acesta a deținut anterior un conac construit la comandă în zona oficiului poștal din Beverly Hills. Pe acesta l-a vândut pentru 7,85 milioane de dolari în 2021. Piața imobiliară de lux din Beverly Hills a înregistrat recent o creștere a cererii de imobiliare de lux. În al patrulea trimestru al anului 2024, vânzările de case din Beverly Hills au crescut cu 70,4% față de aceeași perioadă din 2023.

Prețul mediu de vânzare a crescut cu 21,1%. Arnett a devenit cunoscut pentru rolul lui Gob Bluth în Arrested Development. A primit o nominalizare la Emmy pentru rolul său recurent ca Devon Banks la 30 Rock. A mai jucat în Up All Night, The Millers și Murderville. De altfel și-a împrumutat vocea pentru animații ca Ratatouille, Despicable Me, The Nut Job și franciza The Lego Movie.

Nominalizat de șapte ori la premiul Primetime Emmy, a jucat în peste 30 de filme, care au încasat, împreună, peste 6 miliarde de dolari. Will Arnett are în prezent o avere netă de 45 de milioane de dolari.

Ceea ce înseamnă că alegerile sale în carieră au fost o serie de piese bine programate care au dat roade mari. A investit foarte mult în proprietatea de 10.300 de metri pătrați, încorporând modificări personale. Inclusiv o cabină de sunet de calitate profesională pentru a-și adapta munca în calitate de co-gazdă la podcastul SmartLess cu Bateman și Hayes. Casa cu șase dormitoare și opt băi se află pe o jumătate de hectar de teren excelent din Beverly Hills. Arnett a fost primul ocupant al reședinței nou construite.