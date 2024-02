Cine sunt cele mai bogate femei rapper din lume. Queen Latifah este în top

De prin anii 1990 rapp-ul a devenit un gen muzical interpretat și de femei. Acest lucru a plăcut publicului, drept dovadă artistele consacrate au averi pe măsură. Pe locul 5 al celor mai bogate femei rapper la nivel mondial este Lil Kim. Valoarea averii sale este estimată la 18 milioane de dolari. Kimberly Denise Jones, adică Lil Kim, a crescut pe străzile din New York după ce a fost expulzată din casa ei.

Artista este compozitoare, cântăreață, rapper, actriță și producător de discuri. Rapperul iconic The Notorious B.I.G este cel care a descoperit-o. Albumul ei de debut Hard Core a fost vândut în peste șase milioane de copii în întreaga lume. Ea a câștigat și un premiu Grammy pentru single-ul „Lady Marmalade”.

Missy Elliott este următoarea pe listă cu o avere de 50 de milioane de dolari. Melissa Arnette Elliotteste cântăreață și producător musical cunoscută sub numele de Missy Eliott. Supa Dupa Fly a fost primul ei album solo care a fost și cel mai bine cotat pentru o femeie rapper.

Femei rapper care domină topurile

Elliott a devenit prima femeie rapper inclusă în Songwriters Hall Of Fame, vânzând peste 30 de milioane de discuri în Statele Unite. Queen Latifah este următoarea pe listă cu avere de 70 de milioane de dolari. Dana Elaine Owens este o celebritate care a reușit să cânte, să facă rapp, să interpreteze și să producă, iar ea poartă numele de scenă Queen Latifah.

Are multe premii, inclusiv Grammy, Screen Actors Guild Awards și chiar și un Glob de Aur. Latifah și-a lansat albumul de debut All Hail The Queen la 19 ani, după care a semnat cu Tommy Boy Music. Vedeta are o avere netă estimată la aproximativ 70 de milioane de dolari. Cardi B este următoarea pe listă cu o avere de 80 de milioane de dolari.

Nicki Minaj, regina rapp-ului

Belcalis Marlenis Almanzar Cephus, cunoscută profesional sub numele de Cardi B, este considerată una dintre cele mai de succes femei rapper din generația ei. Cardi B a intrat oficial în lumina reflectoarelor când a lansat primul ei album de studio, Invasion Of Privacy. A devenit prima femeie rapper care a câștigat un Grammy pentru „Cel mai bun album rap” ca artist solo.

Nicki Minaj este cea mai bogată artistă rapp cu o avere de 150 de milioane de dolari. Regina rap-ului se numește de fapt Onika Tanya Maraj-Petty. Nicki a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume și a lansat albume remarcabile care au avut succes comercial constant.