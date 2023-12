ChatGPT, în topul celor mai populare 25 de articole de pe Wikipedia. Lista completă a căutărilor

Wikipedia în limba engleză a adunat peste 84 de miliarde de vizualizări. Tehnologia, sportul, filmele, subiectele de actualitate și celebritățile au dominat topul articolelor.

ChatGPT, robotul de chat virtual al OpenAI, ocupă primul loc în căutări pe Wikipedia

ChatGPT domină topul căutărilor pe Wikipedia, devenind unul dintre cele mai populare subiecte din lume, cu peste 49 de milioane de vizualizări. Platforma a atins chiar la începutul anului pragul de 100 de milioane de utilizatori, ceea ce l-a făcut aplicația de consum cu cea mai rapidă creștere din istorie.

Al doilea cel mai citit articol a fost lista anuală a deceselor, care înregistrează un trafic ridicat în fiecare an.

Paginile individuale pentru personalități care s-au stins din viață au stârnit un interes semnificativ. Aici au fost căutate paginile pentru Matthew Perry și Lisa Marie Presley.

Cupa Mondială de Cricket din 2023 din India, locul trei la căutări

Este pentru prima dată când conținutul despre crichet a ajuns pe listă de când organizația non-profit Wikimedia Foundation a început să urmărească vizualizările de pagini în 2015.

Alte trei intrări legate de cricket au intrat în clasament, inclusiv Indian Premier League, care s-a clasat pe locul al patrulea, cu peste 20 de milioane de vizualizări.

Datele nu apar atât de surprinzătoare după ce în 2023, în India se află peste 900 de milioane de utilizatori de internet.

Vedeta pop Taylor Swift ocupă locul 12 pe Wikipedia, cu 19 milioane de vizualizări

Printre celebritățile cele mai căutate se numără vedeta pop Taylor Swift. Ea a fost numită de revista Time drept Persoana Anului. Aceasta a obținut încasări istorice de puțin peste un miliard de dolari după turneul „The Eras Tour”.

Alte celebrități care au ajuns pe listă sunt miliardarul Elon Musk, locul 19, cu peste 14 milioane de vizualizări. De asemenea, pe locul 25, cu peste 12 milioane de vizualizări, apare și controversatul influencer Andrew Tate. În topul căutărilor se numără și fotbaliștii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

Printre temele din top 25 se numără și căutările din domeniul cinematografiei, cu producțiile Oppenheimer (pagina fizicianului a fost accesată de peste 25 de milioane de persoane) , Barbie și Guardians of the Galaxy Vol.3.

Lista completă

ChatGPT – 49,490,406 vizualizări de pagini

– Decese în 2023 – 42,666,860 vizualizări de pagini

– Cupa Mondială de Cricket din 2023 – 38,171,653 afișări de pagini

– Indian Premier League – 32,012,810 vizualizări de pagini

– Oppenheimer (film) – 28,348,248 page views

– Cupa Mondială de Cricket – 25,961,417 vizualizări de pagini

– J Robert Oppenheimer – 25,672,469 afișări de pagini

– Jawan (film) – 21,791,126 pagini vizualizate

– 2023 Indian Premier League – 20,694,974 pagini vizualizate

– Pathaan (film) – 19,932,509 pagini vizualizate

– The Last of Us (serial TV) – 19.791.789 de afișări de pagini

– Taylor Swift – 19.418.385: pagini vizualizate

– Barbie (film) – 18.051.077: vizualizări de pagini

– Cristiano Ronaldo – 17.492.537 de afișări de pagini

– Lionel Messi – 16.623.630: vizualizări de pagini

– Premier League – 16.604.669 de afișări de pagini

– Matthew Perry – 16.454.666 de afișări de pagini

– Statele Unite ale Americii – 16.240.461 de afișări de pagini

– Elon Musk – 14.370.395 de afișări de pagini

– Avatar: Drumul apei – 14.303.116 vizualizări de pagină

– India – 13.850.178 de afișări de pagini

– Lisa Marie Presley – 13.764.007 afișări de pagini

– Gardienii Galaxiei Vol. 3 – 13.392.917 vizualizări de pagini

– Invazia rusă în Ucraina – 12.798.866 de afișări de pagini

– Andrew Tate – 12.728.616 de afișări de pagini