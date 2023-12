Premier League. Victorie uimitoare West Ham-Arsenal: 2-0 în deplasare

În minutul 13, Jarrod Bowen de la West Ham a livrat o pasă excelentă către Tomas Soucek, deschizând astfel scorul pe Emirates Stadium. Echipa gazdă a căutat disperată egalarea, iar în minutul 42, Bukayo Saka a lovit bara, însă la pauză oaspeții au păstrat un avantaj minim.

În partea a doua a jocului, West Ham a reușit să marcheze din nou, de data aceasta prin Konstantinos Mavropanos, iar echipa condusă de Arteta a rămas fără soluții.

Jucătorii londonezi au atacat poarta lui Alphonse Areola cu determinare, dar nu au reușit să îl învingă pe talentatul portar francez.

Posibilitatea de a obține un scor mai mare a fost evidentă, deoarece în minutul 90+5, West Ham a primit un penalty executat de Benrahma, însă David Raya a reușit să îl apere, iar oaspeții s-au impus în final cu 2-0.

Deschiderea scorului a fost marcată de o fază controversată. Bowen a expediat mingea în marginea careului de șase metri, de unde Soucek a șutat puternic, fără a oferi vreo șansă lui Raya. Jucătorii de la Arsenal au susținut că mingea a părăsit terenul înainte de ultima pasă.

Verificând faza, oficialii din camera VAR au dedicat câteva minute analizei, dar au confirmat ulterior decizia centralului Michael Oliver. Această validare a stârnit reacții aprinse printre suporterii echipei Arsenal.

„VAR-ul ne urăște! E aut clar! E a doua oară când se întâmplă în acest sezon. Scandalos”; „Se vede clar că mingea a ieșit. Jaf pe față!”; „Mingea e afară, a trecut complet de linie” sau „Aceeași greșeală a VAR-ului ca în meciul cu Newcastle”, au fost doar câteva dintre reacții.

Did Jarrod Bowen manage to keep the ball in play for West Ham’s goal? 👀 pic.twitter.com/Gr046sXUO2

— ESPN UK (@ESPNUK) December 28, 2023