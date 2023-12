Liverpool, victorie pentru primul loc. Schimbare de lider în Premier League

Liverpool și-a asigurat primul loc în Premier League, după etapa cu numărul 19. Victoria pe care au obținut-o, cormoranii, în fața mai puțin titratei Burnley, i-a dus pe primul loc în campionatul englez de fotbal. Arsenal, cu un joc mai puțin, se situează pe poziția secundă, cu 40 de puncte. Cormoranii au acumulat 42 de puncte.

Cormoranii au intrat pe teren, împotriva lui Burnley, motivați, deciși să obțină un scor bun, care să-i mențină în lupta pentru titlu, în Premier League. Pe de altă parte, adversarii care luptă pentru a evita retrogradarea erau deciși să-și apere șansele, mai ales că meciul s-a jucat pe propriul teren.

Primul gol a venit prin Darwin Nunez, în minutul 6. Acesta a înscris din nou, după o pauză de aproape două luni, pentru cei de la Liverpool. Reușita le-a dat aripi elevilor lui Juergen Klopp, însă nu au reușit să majoreze diferența. În ciuda startului fulminant de pe stadionul Turf Moor, victoria avea să vină, oficial, abia în final.

După gol, Mohamed Salah a luat la țintă bara transversală. Apoi, Liverpool a marcat prin Cody Gakpo și prin Harvey Elliott. Ambele goluri au fost anulate, însă, pe motiv de ofsaid. Burnley a continuat să reziste, în special, datorită paradelor portarului James Trafford. iar în repriza secundă aproape a reușit să egaleze. Jacob Bruun Larsen a șutat puțin pe lângă bară, dând emoții adversarilor.

În cele din urmă, în minutul 90, Liverpool avea să tranșeze definitiv partida cu șutul lui Diogo Jota. Acesta a dus scorul la 2-0 și pe cormorani pe prima poziție în Premier League, la fotbal.

