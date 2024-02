Noile seriale Netflix ce te vor ține cu sufletul la gură. De când le poți viziona

Netflix vine cu noi suprize pentru abonați, în luna februarie. Este vorba despre noi producții: „Avatar” The Last Airbander” și „Players”. Prima producție este o adaptare a cunoscutului serial de animaţie care îl are în centrul acțiunii pe Aang, tânărul care încearcă să stăpânească patru elemente, pentru a reinstaura echilibrul lumii. De asemenea, abonații Netflix vor putea urmări din 14 februarie „Players”, un film care readuce în prim plan importanța relațiilor autentice.

„Players” descrie viața unei jurnaliste sportivă din New York, care a pus în aplicare tehnici de „cucerit” împreună cu Adam (Damon Wayans Jr.), cel mai bun prieten al ei. Deşi au avut mai multe relații pasagere, cei doi ajung concluzia că nu poți avea relații doar de dragul „distracției”. Când Mack se îndrăgosteşte pe neaşteptate de cea mai recentă ţintă a ei, un corespondent de război Nick (Tom Ellis), începe să regândească întregul joc. Astfel, toate relațiile de prietenie şi iubire încep să devină neclare, iar Mack este nevoită să înveţe ce înseamnă să se implice cu adevărat în povești de iubire.

Surpriză de la Netflix: filme noi din luna februarie

Avatar: „The Last Airbender”, din 22 februarie va putea fi vizionat începând cu 22 februarie, iar din 23 februarie, cei care iubesc adrenalina pot viziona „Formula : Drive to survive”, sezonul 6. Este o producție realizată de James -Gay Rees, Amy, Senna ȘI Paul Martin, potrivit news.ro.

Pe 23 februarie va mai apărea o altă producție care te va fascina prin povestea unui avocat care preia cazul unui criminal. Acesta din urmă este un artist seducător. Filmul se numește ”Mea Culpa” și îi are în rolurile principale pe Sean Sagar și Trevante Rhodes.

Tot pe 23 februarie se va putea viziona filmul „Through My Window: Looking at You”, cu Julio Pena Fernandez și Clara Galle în rol de protagoniști. Actorii îi vor interpreta pe Raquel și Ares, doi tineri care vor începe o relație de la distanță. Se vor vedea prima oară în vară, în Costa Brava, cu prietenii lor, și încep să aibă dubii asupra longevității poveștii lor.

Veștile bune nu se opresc, însă, aici. Abonații Netflix pot urmări, însă, mai multe documentare. Este vorba despre documentare precum: „Love, Stalker, Killer”, „Little Nicholas. Life of a Scoundrel”, dar și „Einstein and the Bomb”.