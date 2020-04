La munte, va ninge viscolit și se va depune strat consistent de zăpadă. În jumătatea de sud a țării, după prânz, vor fi averse și descărcări electrice, iar seara, trecător, vor fi precipitații mixte. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla cu 65 km/h în centru, sud și în est.

În Carpații Meridionali, rafalele de peste 100 km/h vor viscoli ninsoarea. Și aici, de la mijlocul săptămânii, vremea se va ameliora și se va încălzi.

Mercurul din termometre va indica 22 grade in Moldova, 9 in Maramures, 11 in Crisana, 16 in Transilvania, 13 in Banat, 21 in Oltenia, 24 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.

În București, dar și la Giurgiu și Ploiești se vor inregistra 23 grade.

Iată ce temperaturi vom avea în celelalte orașe din țară: Constanța 20 de grade Celsius, Pitești- 19 grade, Brașov și Sibiu- 16 grade, Iași- 15 grade, Suceava- 1 grade, Oradea și Cluj-Napoca- 9 grade și Baia Mare- 8 grade.

Pe cât de caldă este ziua în unele regiuni, pe atât de rece va fi noaptea. În nordul și centrul țării minimele noptii vor scădea sub pragul inghețului (-2 grade Celsius).

Pentru miercuri se anunță nori în majoritatea regiunilor. Vor fi maxime de 17 de grade în Moldova, 12 în Maramureș, 13 in Crișana, 13 în Transilvania, 14 în Banat, 15 grade în Dobrogea și 16 în Oltenia și în Muntenia.

În București, miercuri, temperatura scade până la 15 grade.

Iata maximele de miercuri în celelalte mari orașe: Brașov: 9 grade Celsius; Oradea: 14 grade; Constanta: 13 grade; Suceava: 12 grade; Baia Mare: 13 grade; Cluj-Napoca: 13 grade; Pitești: 14 grade; Sibiu: 12 grade; Iași: 13 grade; Galați: 16 grade; Arad: 14 grade; Ploiești: 16 grade; Timișoara: 15 grade; Craiova: 15 grade; Drobeta-Turnu Severin: 15 grade; Giurgiu: 14 grade; Târgu Mureș: 12 grade.