Vremea în următoarele două săptămâni. Specialiștii au făcut anunțul. Precipitațiile vor continua în toată țara, iar temperaturile se vor situa între -3 și 16 grade.

În Crișana, până în ziua de 5 martie se vor înregistra maxime de 16 grade C, după care temperaturile nu vor mai trece 7 grade. Temperaturile minime se vor situa între -3 și 2 grade C. Din 5 martie și până la finele intervalului de referință, se vor semnala precipitații slab cantitative.

În Banat, temperaturile diurne vor fi ridicate, iar termometrele vor indica până la 16 grade C, apoi se va răci treptat după data de 5 martie.

În Maramureș, primele zile ale intervalului aduc temperaturi mai mari decât cele normale în care, respectiv 16 grade C. După data de 9 martie, meteorologii anunță valori apropiate de cele normale, adică maximum 11 grade C. Valorile minime se vor situa între -6 și un grad C, aducând precipitații temporare, slabe cantitativ, până la finele intervalului.

În Transilvania sunt anunțate temperaturi în creștere până în data de 5 martie, așadar vor fi 12 grade C. Din data de 9 martie, ele vor scădea treptat. Minimele se vor situa între -8 și -2 grade C, iar aici va ploua slab, din data de 5 martie și până la finele intervalului de referință.

Va fi cald și în zona Moldovei, acolo unde se anunță maxime de 14 grade C și minime de 0 grade C. În a doua săptămână a intervalului va fi vreme mai călduroasă și cu probabilitatea de a ploua.

Ploile vor fi mai intense spre sfârșitul perioadei

În Oltenia vremea va fi frumoasă, îndeosebi în primele zile ale lunii, când sunt anunțate maxime de 16 grade C și minime între 0 și 2 grade C. În a doua săptămână sunt creșteri treptate a valorilor termice, cu mici variații de la o zi la alta. Regimul pluviometric o să fie deficitar, iar probabilitatea de precipitații este în creștere în intervalele 6-8 martie și 11- 14 martie.

În Dobrogea, termometrele vor indica maxime între 10 și 13 grade C, iar minimele între 2 și 4 grade C. Puțin mai frig va fi între 6-7 martie, când se vor înregistra între -1 și 0 grade C. Aici, meteorologii anunță că precipitațiile vor fi slabe, îndeosebi în a doua săptămână.

În zona Munteniei, va fi cald până în data de 5 martie. Maximele ajung până la 16 grade C, însă ea se schimbă radical între 5 și 7 martie. Termometrele vor indica chiar și zero grade pe timpul nopții. Însă după această perioadă rece va fi iar vreme bună, cu maxime de 11 grade C și precipitații îndeosebi între 12 și 14 martie.

Pentru zona de munte, meteorologii anunță că luna martie aduce maxime de 6 grade C și minime de -3 grade C. Aici sunt anunțate precipitații, sub formă de ninsoare, când se va depune un strat consistent de zăpadă.