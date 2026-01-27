Vreme extremă în Republica Moldova. Ploi, ceață și ghețuș, cât vor persista condițiile dificile

Republica Moldova. Vremea instabilă va domina întreaga săptămână pe teritoriul Republicii Moldova, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Ploile slabe, însoțite de ceață, și temperaturile apropiate de zero grade vor favoriza formarea ghețușului pe drumuri.

„Noaptea, pe 28 ianuarie, se mai mențin pe arii extinse precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. În plus la aceste precipitații, se mai adaugă și fenomenul de ceață. Respectiv, se menține și pentru data de 28 riscul de ghețuș pe drumuri, iar temperatura va fi în jur de zero grade”, a declarat Nadejda Stolear, șefa Secției prognoze de la SHS, în cadrul emisiunii de la Radio Moldova.

Meteorologii precizează că ziua de 29 ianuarie va fi fără precipitații, dar acestea vor reveni pe 30 și 31 ianuarie. În timp ce pe 30 ianuarie precipitațiile vor fi mixte, pe 31 ianuarie acestea se vor transforma în ninsoare. Primele trei zile ale lunii februarie se anunță stabile, fără precipitații.

Până pe 30 ianuarie, temperaturile nocturne vor oscila între -3 și 2 grade Celsius, iar cele diurne între 0 și 5 grade, cu valori mai ridicate în sudul țării, unde se pot atinge până la 10 grade. Ulterior, începând cu 31 ianuarie, o masă de aer rece va cuprinde întreaga țară, determinând scăderi accentuate ale temperaturilor.

„Începând cu 31 ianuarie, o advecție de aer rece destul de puternică se va manifesta pe întregul teritoriu al țării. Respectiv, temperaturile vor scădea de la -12 și -7 grade până la -18 și -13. Ziua, temperaturile vor oscila între -10 și -5 grade”, a explicat Nadejda Stolear. Specialista subliniază că, deși astfel de ierni cu frig și precipitații prelungite nu se repetă anual, ele rămân caracteristice sezonului rece.

În contextul vremii dificile, autoritățile au decis ca, pe parcursul acestei săptămâni, ziua de muncă și orele de studii să înceapă de la ora 9:00, pentru a reduce riscurile generate de deplasarea pe drumuri înghețate.

„Poate ca lumea să se deplaseze mai ușor, să nu iasă chiar la orele 06:00 din casă, pentru că la orele 06:00, de obicei, noi avem cele mai scăzute temperaturi. Începând cu ora 08:00, treptat începe să se încălzească și cred că din această cauză s-a luat această decizie”, a explicat Stolear.

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ploaie și ceață, cu temperaturi cuprinse între -2 și 3 grade Celsius, condiții care favorizează formarea poleiului pe partea carosabilă. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri naționale, iar pe aceste sectoare se intervine în regim continuu.

Centrul Național de Management al Crizelor a dispus ca Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Energiei să intervină prioritar pentru fluidizarea traficului rutier, menținerea circulației, combaterea formării poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata Națională vor acorda sprijin autorităților publice locale pe cele mai afectate segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului populației către obiective critice.