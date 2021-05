A trecut perioada în care Fulgy le făcea probleme părinților săi. Tânărul și-a revenit complet și s-a pus pe treabă. Acum vrea să îi scrie o piesă câinelui său, Cash.

Vrea să îi ia caimacul lui Dorian Popa. Fulgy îi face o piesă câinelui său, Cash

„Înoată Chelutzu”, piesa lui Dorian Popa se pare că va deveni în curând doar o amintire frumoasă. Fulgy vine din urmă și spune că și-a propus să rupă gura lumii cu cea mai tare melodie pentru câinele său, Cash. În plus, Fulgy a început să fie un împătimit al sportului, fiind văzut tot timpul la sală, pentru că își dorește să fie apreciat și mai mult de domnișoare.

„O să îl rupă pe Chelutzu”

„Vreau să fac ca Dorian și o să îi scot și o piesă lui Cash, cățelul meu. O să îl rupă pe Chelutzu. Jur că vreau să îi fac competiție lui Dorian Popa pentru că și eu merg la sală. Și eu am activități toată ziua și toată noaptea, mai și cânt, mă mai și distrez, le fac pe toate, filmez non-stop. Nu vreau să îi fac concurență, am spus-o la modul prietenesc.”, a declarat Fulgy pentru Antena Stars.

Anunț surprinzător pe TikTok despre căsătorie

Dar asta nu e tot. Tot Fulgy a spus că e pregătit să se însoare. El a mărturisit că o va cere pe iubita sa de soție, cu o singură condiție: videoclipul postat pe TikTok să atingă 5 milioane de vizualizări.

„Ca de obicei orice fac eu dă lumea peste cap. Pentru că sunt o persoană autentică, spun lucrurilor pe nume, pe față și sunt foarte original ca mama mea. Și nu interpretez vreun rol sau joc vreo farsă sau am o strategie. Pur și simplu, am început să îmi arăt viața mea. Și am zis că dacă strâng la videoclipul ală de pe TikTok 5 milioane de inimioare, mă însor cu ea. Jur! Sincer, e un challenge în primul rând și în al doilea rând ce să vă spun despre ea, este o fată super de treabă, super drăguță, la locul ei. Dacă ar fi să o arăt și să spun mai multe, cu siguranță o veți vedea în vlog-urile ce urmează, la mine, pe Youtube. Azi ne-am cunoscut, la prima vedere ne-am înțeles foarte bine. Și am decis amândoi să începem un drum în viață, să fim împreună, să avem o relație de prietenie și sper să fie totul ok și frumos.”, a mai spus fiul Clejanilor pentru Antena Stars.