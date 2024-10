Volodimir Zelenski își va prezenta „Planul de victorie” în fața miniștrilor apărării din NATO. Documentul va fi pe agenda discuțiilor în cadrul reuniunii care va începe joi, 16 octombrie, la Bruxelles.

Secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a anunțat că planul conține aspecte de natură militară și politică ce trebuie discutate. În acest context, el a subliniat necesitatea menținerii ajutorului militar pentru Kiev.

Președintele Ucrainei și-a prezentat Planul de victorie într-un discurs susținut în Parlamentul de la Kiev. Documentul prezentat de Volodimir Zelenski conține cinci puncte și trei anexe secrete. El a exclus posibilitatea cedării de teritorii Rusiei pentru a pune capăt războiului declanşat de Vladimir Putin în februarie 2022.

Planul se va afla și pe agenda reuniunii miniştrilor apărării din NATO, care începe joi la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, citat de France Presse.

Mark Rutte a precizat că documentul prezentat de Volodimir Zelenski conține mai multe aspecte de natură politică și militară. El a precizat că toate acestea vor trebui discutate cu ucrainenii pentru a stabili ce poate fi realizat și ce nu. Totodată, a insistat că este nevoie să continue furnizarea unui ajutor militar masiv pentru Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski estimează că Rusia trebuie să piardă războiul pe care l-a declanșat în februarie 2022. Totodată, liderul de la Kiev a solicitat aliaților occidentali să ridice restricțiile legate de utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Totodată, a solicitat ca țara sa să primească cât mai repede invitația de a deveni membră NATO.

Președintele Ucrainei a subliniat că planul său conţine cinci puncte principale care se bazează pe aliaţii Kievului. Alte trei puncte rămân secrete.

Totodată, planul subliniază necesitatea ca Ucraina să dobândească o capacitate de descurajare non-nucleară suficientă pentru a distruge puterea militară rusă. El nu a dezvăluit detalii despre acest subiect spunând că sunt prevăzute într-o anexă secretă.

I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.com/S6rArS9PJl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2024