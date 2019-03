Voit sau nu, manifestațiile de stradă anti PSD de pînă la europarlamentare servesc PSD. România lui Cristoiu

Nu încape îndoială, ca axioma despre Balenele care plutesc în mare și nu în tigăi, că Manifestația din Piața Universității din seara de sîmbătă, 30 martie 2019, a fost un eșec. De dimineață site-urile TeFeListe clocoteau de anunțuri despre ce se va face și ce se va drege la noapte.





Luîndu-le în serios, mi-am zis, Hait! Ăștia pun de un Maidan de tip cel de la Kiev, tocmai acum, cînd la Kiev, Petru Poroșenko, profitorul Maidanului e pe cale s-o belească (vorba lui Marin Preda!). Și vedeam mii de oameni blocînd circulația, punînd regimul PSD în mare încurcătură – să lase blocajul, spre revolta automobiliștilor sau să-i ia cu forța -, făcînd un lanț uman transmis în direct de fătucele gîfîinde pe televiziunile de știri, inclusiv pe cele favorabile PSD, după care manifestanții, prevăzuți cu merinde și chitare, aveau să rămînă în Piața Universității, într-o reeditare a legendarei manifestări din primăvara lui 1990 pînă la europarlamentare. E drept, în 20 mai 1990, victoria copleșitoare a FSN și-a avut una dintre cauze și în Protestul din Piața Universității, căruia masele FeSeNiste le-au răspuns mergînd masiv la urne. Credeam însă că acum regizorii din umbră ai unor astfel de manevre s-au mai deșteptat și prin urmare știu ei ce fac. Presupunerile mele izvorau din două fapte ciudate în legătură cu această manifestație:

Era programată în Piața Universității și nu în Piața Victoriei. Ca loc de desfășurare a unor proteste care trebuie să lovească mediatic Piața Universității n-are avantajele Pieței Victoriei. Aceasta din urmă e mult mai potrivită pentru manifestații care se cer văzute de cei care trec cu mașina și filmat de cei care n-au treabă. Piața Universității poate fi avantajată numai dacă se blochează circulația. Asta obligă jandarmii să intervină, televiziunile și facebook-ul transmit live intervenția în forță, cîte o protestatară în blugi (nu în fustă, Doamne ferește! să nu i vadă cine știe ce), se lasă tîrîtă pînă la dubă și gata, evenimentul mediatic e garantat.

Nu avea nici un motiv imediat, știut de toată lumea, cum a fost, de exemplu, în ianuarie 2017, celebra Ordonanță 13. Dacă nu exista nici un motiv public de tresărire a revoltei, se putea presupune că e o manevră menită a institui o nouă Piață a Universității.

Manifestația a fost un eșec. Televiziunile au preferat să dea imagini de la nunta PSD-iștilor Olguța Vasilescu și Claudiu Manta, avînd drept punct culminant, echivalent cu realegerea Tovarășului și a Tovarășei la Congres, dansul lui Liviu Dragnea cu iubita.

Că Manifestația a fost un eșec n-au putut ascunde nici site-urile și televiziunile TeFeListe. Titlurile au fost astfel concepute încît să evite amănuntele care vorbesc despre un succes: numărul de participanți, faptele și vorbele acestora. Ziare.com a titrat „Protest în Piața Universității: Jos dictatura! Magistrați, nu cedați! Tudor Chirilă cheamă românii în stradă”. Nimic nou sub soarele acestui titlu. Tudor Chirilă cheamă de vreo doi ani cetățenii în stradă. Ca să aibă unde să le dea un cap în gură, după cum s-a văzut din întîmplări recente.

G4 Media.ro a evitat și ea abil referirile la prezență și înfăptuiri: „Protest în Piața Universității. Printre cei prezenți au fost și politicieni, și artiști. Oamenii au avut mesaje anti-guvernamentale, pro-justiție și pro-Kovesi.” Hotnews. ro s-a mulțumit cu un titlu bun la toate: „Protest în Piaţa Universităţii din Capitală împotriva Guvernului şi pentru susţinerea Laurei Codruţa Kovesi.” Singurul care a încercat să falsifice grosolan realitatea a fost Adevărul, ziarul oferit de SIE ospătarului Cristian Burci ca bacșiș, pentru că se ploconește fără cusur. Titlul reportajului e de o nerozie rar întîlnită chiar și în activitatea Serviciilor românești:

„Noapte albă în Piaţa Universităţii: protest pentru apărarea Justiţiei.” Cîteva rînduri de sub poalele acestui titlu dezvăluie că la ora 21.10, „Manifestanții au început să plece din Piața Universității”.

Păi cum a fost noapte albă o dată ce manifestanții au plecat la 21 și 10 minute, Sau pentru chelnerii de la Adevărul, închiriați de șeful de sală Cristian Burci, noapte înseamnă de la 18 la 21 și ceva? Momentul cel mai spectaculos a fost gîndit în lanțul uman din Piața Universității pînă la sediul DNA. Pentru asta ar fi trebuit cîteva mii de participanți. Au fost doar două sute. Și aceștia grămădiți în fața Teatrului Național în jurul hidosului grup statuar dedicat lui Caragiale. Mă număr printre cei care cred în utilitatea protestelor de stradă. Ca luptător în prima linie împotriva Regimului Iliescu am fost la toate manifestațiile de stradă dintre 1990-1996. Prin publicațiile conduse de mine Zig-zag magazin, Expres magazin și Evenimentul zilei am susținut mișcările de stradă. Am renunțat la participare după alegerile din 1996. Aceste alegeri au adus Schimbarea mult dorită, au dovedit că un regim poate fi schimbat prin vot și mai ales au arătat că România ieșise din zona gri de pînă atunci, realitate care ne îngrijorase pe toți cei care luptasem împotriva regimului Ion Iliescu. Dezastrul moral al Regimului CDR, care și-a plantat din primele clipe slugi precum Stere Gulea în posturi cheie, m-a convins că nici un partid politic nu merită efortul de a-l sprijini cu patimă.

Știu însă din Istorie și din experiență că mișcările de stradă trebuie să îndeplinească două condiții de esență pentru a fi un succes:

