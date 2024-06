Social Vodca bazată pe infuzie de meteorit promite un gust ieșit din comun la un preț imens







Vodcă nemaivăzută. Distileria franceză Pegasus a luat decizia neobișnuită de a comemora intrarea sa pe piața băuturilor spirtoase din SUA prin lansarea unei vodci extrem de premium care a fost infuzată cu un meteorit real.

Cu ajutorul iStill, cea mai avansată tehnologie de distilare, grâul organic, de proveniență locală, și plantele botanice franceze sunt combinate pentru prima dată pentru a crea vodca Shooting Star, denumită în mod corespunzător Shooting Star Vodka.

Vodca așteptată să se vândă ca pâinea caldă

Ulterior, amestecul este redus treptat pe durata unei luni, utilizând apă de izvor pură extrasă dintr-un puț aflat la 150 de metri sub distileria Pegasus, situată în Burgundia. Procesul de învechire, însă, este ceea ce face ca Shooting Star Vodka să fie cu adevărat unică printre alte băuturi spirtoase de înaltă calitate. Borcane mari de teracotă cu bucăți de meteorit suspendate în mijloc sunt folosite pentru a învechi Shooting Star Vodka în loturi mici timp de cel puțin un an. Se spune că vodca are un gust mineral, deoarece roca spațială se dizolvă parțial în ea.

„Includerea în produsul final a condritei, un mineral exclusiv al meteoriților, adaugă o aromă minerală distinctivă care îmbunătățește textura deja netedă și sofisticată care definește vodka noastră”, a declarat fondatorul și directorul general al Pegasus, Maxime Girardin, pentru New York Post. „Am căutat modalități de a reprezenta brandul și stelele sticlei, iar folosirea unui meteorit a fost cea mai apropiată pe care am putut-o găsi”.

Ce proces folosește Pegasus

Este interesant că, în timp ce unele mărci de băuturi spirtoase se laudă că folosesc meteoriți pentru a-și filtra băuturile, Pegasus folosește un proces special de învechire pentru a da produsului lor aroma rocilor stelare. Distileria franceză nu a oferit o descriere detaliată a gustului vodcii lor infuzate cu meteoriți, precizând doar că aromele sunt capabile să rămână pe limbă mai mult timp decât în cazul altor vodci datorită mineralității lor.

Pegasus a produs o ediție limitată de 4.806 sticle de Shooting Star Vodka, cu prețuri cuprinse între 180 și 200 de dolari pe sticlă. Nu există informații disponibile despre data efectivă de lansare sau despre locul de unde se poate achiziționa una dintre aceste sticle de vodcă ultra-premium.

Pentru alte vodci mai neobișnuite, încercați Bellion, care diminuează considerabil daunele pe care alcoolul le provoacă ADN-ului și ficatului nostru, și Atomik, o băutură spirtoasă fabricată cu cereale și resturi din zona din jurul Cernobîlului.

sursa: odditycentral.com