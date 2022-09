„Vocea României” revine în această seară. Ce surprize aduce noul sezon: „Prin muzică s-au liniștit războaie”

Vocea României începe diseară, de la 20:30, la Pro Tv. Fiecare antrenor poate lua, în faza audițiilor pe nevăzute, un număr nelimitat de concurenți, însă la sfârșitul acestei etape vor alege doar 14 alături de care vor merge mai departe.

„M-am regăsit în momentul tău foarte tare!”, va spune Irina. „Ai o voce foarte bună! Ai merita o pledoarie mult mai puternică, dar și eu sunt emoționat de ce ai făcut tu, așa că uită-te în ochii mei și citește dincolo de cuvinte”, îi va spune Tudor concurentului care a reușit să-l lase fără replici.

Cine sunt jurații de la Vocea României

Competiția se întoarce după o pauză de doi ani, cu artiști noi, voci puternice, o componență nouă a juriului și un scaun dublu. Tudor Chirilă, Smiley și Irina Rimes revin, dar din juriu vor face parte, în premieră, Denis Roabeș (The Motans) și Theo Rose. O altă noutate este faptul că Theo Rose și Smiley vor avea scaun dublu. „Eu, spre deosebire de ani trecuți am ceva în plus. Și nu orice! O am pe Theo Rose!”, va spune Smiley.

„Eu, spre deosebire de anii trecuți am un dor, bă da un dor din ăla nebun de Vocea României și asta înseamnă că am un chef nebun să lucrez de trei ori mai mult cu viitorii mei concurenți la Vocea României! Eu nu o am pe Theo, dar am dorul ăsta de mă arde”, va spune Tudor. Denis, noul antrenor, și-a ocupat scaunul determinat să câștige: „Eu vreau să câștig. Ei cred că eu am venit aici, primul an, să mă uit cum stă treaba, dar nu e deloc așa. The Motans desface gheruțele destul de rapid”.

Concurentul care l-a marcat pe Tudor Chirilă

În acest sezon, și discursul unui concurent îl va „mișca” pe faimosul artist, Tudor Chirilă.

„Îmi doresc să inspir lumea! Prin muzică s-au liniștit războaie, s-au început povești de dragoste… muzica este singurul doctor care îți face bine, așa cum nu poate nimeni altcineva”, va spune unul dintre concurenții care vor urca pe scenă în seara aceasta. Ce-l va face pe Tudor Chirilă să afirme: „Mi se pare foarte important ca tu să fii aici cât mai mult pentru a aduce un pic de normalitate și a vedea că oamenii nu trebuie discriminați pe niciun fel de criteriu”, potrivit stirileprotv.ro.