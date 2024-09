Vladimir Putin+Kamala Harris=Love. Pe cine preferă autocratul de la Kremlin. Video

În ciuda eternelor acuzații pentru Donald Trump că ar fi prieten cu Vladimir Putin, autocratul de la Kremlin a declarat că o preferă pe contracandidata acestuia, vicepreședinta Kamala Harris. Mai mult, președintele rus s-a declarat încântat de „râsul contagios” al Democratei.

Washingtonul este cel care îl acuză pe președintele rus de amestec în primul scrutin al alegerilor prezidențiale, încă de miercuri.

La Vladivostok, la Forumul economic, președintele Putin a declarat că o susține pe democrata Kamala Harris, actuala vice-președintă a Statelor Unite. Declarația a venit la doar câteva ore după ce Washingtonul a acuzat Moscova de amestec în aceste alegeri.

„Preşedintele american Joe Biden a recomandat alegătorilor săi să o susţină pe doamna Harris, deci şi noi o vom susţine”, a declarat președintele rus.

„În al doilea rând, ea are un râs atât de expresiv şi de contagios încât asta arată că se poartă bine”, a adăugat Putin.

Preşedintele rus declarat că Donald Trump, candidatul republican, a impus ”mai multe sancţiuni Rusiei decât orice preşedinte” dinaintea sa.

Kamala Harris ”se va abţine, poate, să facă genul ăsta de lucruri”, a declarat Vladimir Putin.

Miercuri, autorităţile americane au adoptat o serie de măsuri, care presupun sancţiuni şi urmăriri penale ale unor conducători ai publicaţiei ruse RT, răspunzând astfel, unor tentative de amestec în alegerile din noiembrie 2024 pe care le impută Rusiei.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, a apreciat joi că măsurile luate împotriva unor conducători RT fac parte dintr-o ”campanie de informare (...) care a fost pregătită de mult timp şi care este necesară odată cu apropierea ultimei faze a ciclului electoral”.

Ea a declarat în același comunicat că Moscova pregăteşte, ”evident”, un răspuns la aceste noi sancţiuni care ”să facă să freamăte pe toată lumea”.

Autorităţile americane nu au precizat în favoarea căreia dintre tabere - democrate sau republicane - au fost aceste presupuse amestecuri.

Serviciile de informaţii americane susțin, fără a prezenta dovezi, că „preferinţele Rusiei nu s-au schimbat faţă de ultimele alegeri” și că Moscova l-ar susţine pe Donald Trump, potrivit procurorului general Merrick Garland.

Dar preferința sa pentru Democrați au fost declarată de Vladimir Putin și înainte de retragerea lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă în favoarea Kamalei Harris.

Putin anunțase că-l preferă pe actualul locatar al Biroului Oval lui Donald Trump, în urmă cu puțin timp.

