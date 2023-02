Vladimir Putin va susține un discurs în fata Adunării Federale. Când este programat și ce teme vor fi abordate

Pe 21 februarie, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va susține un discurs despre starea națiunii în fața Adunării Federale. Din Adunare fac parte camerele reunite ale Dumei de Stat (camera inferioară) și Consiliul Federației (camera superioară). Evenimentul va avea loc cu trei zile înainte de împlinirea unui an de la invazia rusă din Ucraina. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„La 21 februarie, preşedintele Federaţiei Ruse se va adresa Adunării Federale”, a anunţat într-o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul a spus în anunțul său că președintele Vladimir Putin va vorbi despre „situația actuală”, în special despre ofensiva rusă din Ucraina. Un alt subiect abordat în discursul șefului de stat va fi cu privire la economia Rusiei. Evenimentul va avea loc la „Gostinnîi dvor”, o sală de congrese situată în apropiere de Piaţa Roşie şi la 150 de metri de Kremlin, informează Agerpres.

Ce evenimente sunt programate, în Rusia, în perioada următoare

Vladimir Putin susține an de an, în fața parlamentarilor ruși, un discurs în care prezintă starea nației. În cadrul acestui eveniment, liderul de la Kremlin face un bilanț al anului ce a trecut și stabilește noi direcții strategice pentru noul an. Discursul din 2022 a fost anulat, în urma invaziei ruse în Ucraina. Potrivit informațiilor lui Dmitri Peskov, soldații ruși care participă la operațiunea din Ucraina, vor fi invitați la evenimentul din 21 februarie.

După discurs, un „mega-miting-concert” ar urma să aibă loc pe 22 februarie, eveniment la care va participa și Vladimir Putin. Acesta va avea loc pe stadionul Lujniki, au declarat portalului RBK trei surse familiare cu discuţia despre organizarea acestui eveniment.

Un „miting-concert” a avut loc și în 2022, pe 18 martie, tot la Lujniki. Evenimentul s-a desfășurat la mai puțin de o lună de la declanșarea războiul din Ucraina. Potrivit informațiilor oferite de Ministerul rus de Interne, la evenimentul de anul trecut au participat peste 200.000 de persoane, mulți dintre aceștia angajați ai sectorului public sau studenți.

Peskov susține că, după discurs și „mega-miting-concert”, ar putea avea loc un alt eveniment care fusese anulat în Rusia. Este vorba despre dialogul anual televizat denumit „Linia directă” cu poporul, în cadrul căruia Vladimir Putin răspunde, în direct, la întrebările cetățenilor.