Putin, reacţie nervoasă în ședința Consiliului de Miniștri. L-a numit „prost” pe vicepremierul Denis Manturov

Vladimir Putin a întrerupt ședința Consiliului de Miniștri, reunit pentru a discuta despre situația economică a țării și pentru a renegocia contracte de armament cu diferite companii pentru a-și continua războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin l-a întrebat pe vicepremierul Denis Manturov despre stadiul de derulare a unor contracte în domeniul aviației.

Putin l-a întrebat pe Manturov despre stadiul de derulare a unor contracte în domeniul aviației, iar ministrul a răspuns că acele contracte sunt în derulare, însă a fost întrerupt de președinte, care i-a reproșat că durează prea mult.

„Domnule viceprim-ministru, aveți totul de-a gata, dar nu aveți contract”, a spus mai întâi Vladimir Putin, şi continuă: „Denis, ai schițe, dar nu există niciun contract. Îți spun. Hai să încheiem ședința acum. Unde o să ajungem? Știu că nu există contracte la fabrici, mi-au spus directorii. De ce faci pe prostul? Când o să fie gata contractele? Despre asta e vorba aici. Directorii de fabrici mi-au spus: nu există contracte. Și tu îmi spui că s-a făcut tot!”.

Este interesant faptul că pe pagina oficială a Kremlinului, ședința video a fost transmisă, inclusiv cu transcriptul convorbirilor, din care nu a lipsit pasajul cu ieșirea nervoasă a lui Vladimir Putin.

LIKE A BAWSE:

In a bureaucratic mix up, Putin demands that Denis Manturov, Minister of Industry and Trade, ENSURES that 2023 contracts for civil and military aircraft production are in place with the relevant enterprises, within the MONTH.#Russia pic.twitter.com/7cP8k1v05e

— George A. Hamalian (@gahamalian) January 11, 2023