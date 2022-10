Vladimir Putin, lăsat să aștepte la întâlnirea cu omologul turc. În acest răstimp, Recep Erdogan și președintele din Kazahstan jucau tenis de masă

Preț de circa două minute, președintele Rusiei l-a așteptat pe Recep Erdogan să sosească la întâlnirea lor, care a avut loc la Astana. Pentru că în agendă mai era și o partidă de tenis de masă cu președintele kazah Kassim-Jomart Tokaev, liderul Turciei a întârziat la întrevederea cu Putin.

Conform protocolului diplomatic, ambele părți ar fi trebuit să-și facă apariția în același timp, astfel că poziția în care a fost pus iarăși liderul Rusiei poate fi considerată umilitoare. Totuși, atunci când întâlnirea a avut loc, atât Vladimir Putin cât și Recep Erdogan au părut a fi relaxați și deloc supărați.

Not very stable, is he? Physically that is. Erdoğan kept Putin waiting at their meeting in Astana, Kazakhstan today.

Interesting that Kremlin media pool shows this 🤔 https://t.co/zg0LPu343x

— Andy Scollick (@Andy_Scollick) October 13, 2022