Vladimir Putin, ironizat de fostul președinte al Mongoliei. „Nu vă faceți griji, suntem pașnici”

Fostul președinte al Mongoliei, Tsakhia Elbegdori, a ironizat discursul președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat în fața jurnalistului Tucker Carlson că, Federația Rusă s-a bazat pe frontierele istorice pentru a susține că Ucraina este, de fapt, o construcție artificială, un teritoriu care aparține din punct de vedere istoric Rusiei.

Demersul lui Vladimir Putin de a justifica în fața lumii că Ucraina este parte a teritoriului Federației Ruse a fost ironizat de fostul președinte mongolez. În acest sens, Tsakhia Elbegdori a prezentat o hartă a Imperiului Mongol care includea și părți din Rusia. „După discursul lui Putin. Am găsit harta istorică a Mongoliei. Nu vă faceți griji. Suntem o națiune pașnică și liberă”, a scris fostul președinte al Mongoliei.

În interviul de săptămâna trecută acordat jurnalistului Tucker Carlso, Vladimir Putin a făcut apel la istorie pentru a-și explica aspirațiile expansioniste din Ucraina. Deși, istoricii nu sunt de acord cu mare parte din dovezile furnizate de președintele rus.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK

— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024