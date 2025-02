International Pacea din Ucraina. Cine este investitorul rus cu studii la Harvard, care ar putea face parte din echipa de negociatori







Vladimir Putin reunește o echipă de „grei”, cu zeci de ani de experiență în negocieri complexe, pentru a discuta cu reprezentanții președintelui american Donald Trump în vederea încheierii unui acord care să pună capăt conflictului din Ucraina.

Vladimir Putin întrunește o echipă de experți pentru a negocia cu Ucraina

Printre aceștia se află Iuri Ușakov, consilierul principal pe probleme de politică externă al Kremlinului, cu o experiență de peste cincizeci de ani în domeniul diplomației, și Serghei Naryshkin, directorul Serviciului de Informaţii Externe (SVR), care a colaborat cu Putin în KGB-ului sovietic. Aceste informații provin de la surse care au dorit să rămână anonime în legătură cu detalii interne.

Kirill Dmitriev, un investitor cu studii la Stanford și Harvard, care are conexiuni cu familia președintelui rus, ar putea avea un rol esențial ca intermediar neoficial pentru negociatorii lui Trump, conform unor surse care cunosc detaliile pregătirilor.

Includerea lui Dmitriev, care are o vastă experiență în Statele Unite și a colaborat cu companii precum McKinsey & Co. și Goldman Sachs Group Inc., sugerează că Putin este deschis să își aranjeze relațiile cu președintele SUA.

Putin nu a renunțat la planurile sale cu privire la Ucraina

Decizia lui Vladimir Putin de a-i desemna pe acești oficiali ca negociatori subliniază importanța pe care o acordă rezultatelor negocierilor. Se pare că liderul rus nu a abandonat planurile de a obține capitularea Ucrainei și își exprimă speranța de a ajunge la o înțelegere în acest sens cu Washingtonul.

Prezența lui Dmitriev, cunoscut pentru experiența sa extinsă în relațiile cu americanii, indică faptul că Kremlinul caută cea mai eficientă strategie pentru a-l aborda pe Trump.

Pe de altă parte, echipa lui Trump nu are cunoștințe referitoare la Ucraina și are o experiență limitată în negocierile directe cu Rusia. Având în vedere că drumul spre un acord rămâne extrem de incert și că Putin nu arată semne că ar fi dispus să facă concesii semnificative, aceste aspecte ar putea reprezenta obstacole importante în cadrul negocierilor.

Kirill Dmitriev se află pe lista de sancţiuni a SUA

Kirill Dmitriev figurează pe lista de sancțiuni impusă de SUA, fiind considerat unul dintre principalii susținători ai lui Putin. El este căsătorit cu o prietenă apropiată a fiicei celei mici a președintelui rus. De asemenea, are conexiuni extinse nu doar în SUA, ci și în Orientul Mijlociu, inclusiv în Arabia Saudită, unde se preconizează că va avea loc o viitoare întâlnire între Trump și Putin.

Este posibil ca Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin și totodată originar din Ucraina, să facă parte din echipa de negociatori. Medinski, care a condus echipa în primele discuții cu Ucraina, desfășurate în Belarus și ulterior la Istanbul, se bucură de încrederea liderului de la Kremlin. El este responsabil de distorsionarea istoriei și de propaganda Kremlinului, având rolul de a justifica agresiunea rusă, scrie finance.yahoo.com.