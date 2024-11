Înțelegerea dictatorilor produce efecte. Rusia a ratificat acordul militar cu Coreea de Nord

Vladimir Putin și Kim Jong Un au încheiat un acord militar, în luna iunie. Documentul prin care Rusia și Coreea de Nord se angajează să-și acorde sprijin militar a fost ratificat la Moscova.

Consiliul federaţiei, Camera superioară a Parlamentului rus, a ratificat Tratatul apărării reciproce. Este acordul militar care prevede trimiterea unui „ajutor militar imediat” reciproc în cazul unui atac împotriva asupra uneia dintre cele două țări.

Acordul militar încheiat de Rusia și Coreea de Nord a permis dislocarea unui contingent de militari nord-coreeni pe fronturile ucrainene. Vladimir Putin și Kim Jong Un au încheiat acest acord în luna iunie, în timpul vizitei dictatorului rus la Phenian. Acordul militar a fost ratificat și de Consiliul Federal. Votul, care intervine la două săptămâni după cel al deputaţilor, a fost doar o formalitate.

De altfel, cele două state autoritariste, s-au apropiat imediat după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

În contextul acestui acord, participarea militarilor nord-coreeni în război va produce un dezavantaj major Ucrainei. Forțele militare ale Kievului duc lipsă de oameni şi de armament. Lipsită de susținere, armata ucraineană se retrage de pe multe linii ale frontului, spre satisfacția lui Vladimir Putin.

Mai mult, odată cu victoria lui Donald Trump, ucrainenii se tem că ajutorul militar american va fi oprit. Astfel, mulți experți militari susțin că Kievul ar putea fi obligat să negocieze cu Moscova o încetare a focului în condiţii favorabile ruşilor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că armata lui Vladimir Putin beneficiază de ajutorul a 11.000 de militari nord-coreeni în război. Aceștia se află în regiunea rusă Kursk, unde armata ucraineană a desfăşurat o ofensivă-surpriză în august. Forțele militare ale Kievului au ocupat aici o suprafață de câteva sute de kilometri pătrați.

Departamentul de Stat american anunța, la 31 octombrie, că se aşteaptă la un angajament nord-coreean „în următoarele zile”. Secretarul de stat Antony Blinken a subliniat că Vladimir Putin intenționează să folosească unitățile nord-coreene în prima linie. Odată cu intrarea trupelor Coreei comuniste în război, conflictul capătă o nouă dimensiune.

În acest context, Ucraina se declară iritată de „timiditatea” de care dă dovadă Occidentul. Statele vestice refuză să autorizeze lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune în Rusia.

