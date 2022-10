Vladimir Putin, despre exploziile de la Podul Kerci: Nu există îndoială că este un atentat terorist

Vladimir Putin s-a întâlnit, duminică seară, de urgență, cu Alexander Bastrikin, șeful Comitetului de Investigații. Acesta i-a comunicat și că serviciile ucrainene „au fost ajutate de cetățeni ruși care se află în străinătate”.

„Dragă Vladimir Vladimirovici, echipa noastră principală de investigații, de experți, experți criminaliști au ajuns la fața locului foarte repede. Cu participarea specialiștilor în explozibili, specialiștii criminaliști au examinat locul în detaliu și au obținut primele concluzii preliminare. Am inițiat un dosar de terorism, iar acest fapt este confirmat de datele obținute din prima fază a investigației”, a declarat Bastrikin.

De asemenea, șeful Comitetului de Investigații a mai adăugat că au fost interogați mulți martori oculari. În plus, au fost începute numeroase studii speciale și multe dintre acestea chiar au fost terminate. Este vorba de examinări pe explozibili, genetice și criminaliste. Ulterior, informațiile importante au fost transmise către FSB și către Ministerul de interne rus.

„Tocmai ce ați raportat că nu există îndoială că este un atentat terorist îndreptat împotriva infrastructurii civile critice a Federației Ruse”, a cerut Putin să i se confirme. Răspunsul pozitiv al lui Bastrikin nu s-a lăsat așteptat. Acesta a mai adăugat că „autorii, cei care au comandat și executat sunt serviciile secrete ucrainene și cetățenii ruși care se află în străinătate și au ajutat serviciile secrete ucrainene”, se arată într-o postare pe Twitter.

Putin makes his first comments about the explosion on the bridge to Crimea. He says it’s a „terrorist attack aimed at destroying critical Russian civilian infrastructure” and blames „Ukrainian secret services” for it. pic.twitter.com/pqIeVndRis

— max seddon (@maxseddon) October 9, 2022