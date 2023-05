Vladimir Putin ar putea avea soarta lui Ceaușescu. Portretul pe care i l-a făcut un fost coleg din KGB: „Îndrăgostit de putere și de bani”

Vladimir Putin ar putea avea soarta dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, este de părere fostul ofițer KGB, Serghei Jirnov. Acesta a lucrat în Serviciul clandestin, cel mai prestigios din cadrul Securității sovietice, fiind coleg cu Vladimir Putin în cadrul Institutului Andropov al KGB.

Din decembrie 1992, Jirnov s-a retras în viața civilă și s-a refugiat în Franța, unde a lucrat ca jurnalist, profesor și consultant internațional, în Franța. El a publicat până acum cinci cărți autobiografice, dar și despre Vladimir Putin. Fostul ofițer KGB consideră că Vladimir Putin va trebui arestat în Rusia, de autorități, așa cum s-a întâmplat cu fostul președinte sârb Slobodan Milosevic.

„Cred că la ora actuală Putin este persoana cea mai detestată de elitele din Rusia. Și asta deoarece războiul pe care l-a declanșat e pe cale să fie pierdut. Iar acest război a produs sancțiuni internaționale puternice împotriva elitelor din Rusia. Iar înlăturarea lui Putin e singura soluție, deși pare imposibil. Și înlăturarea lui Ceaușescu părea imposibilă. Cred că Putin a văzut imaginile cu Ceaușescu arestat și îi e teamă, pentru că știe că poate avea aceeași soartă”, a afirmat fostul spion KGB.

A ajuns în politică din întâmplare

Serghei Jirnov a făcut un portret al actualului șef de stat al Rusiei, comparând prestația sa actuală cu cea din perioada anilor ‘80 când activa în KGB. Serghei Jirnov a vorbit despre plăcerea pe care o avea Vladimir Putin să-și exercite puterea asupra altora. Acest lucru se întâmpla, cu precădere, la interogatoriile la care participa.

„În 1980, Putin era o persoană cumva mică privind influența, însă care adora puterea. Când m-a interogat, am simțit o plăcere ciudată din partea lui că are putere asupra mea. Avea o plăcere sadică în a pune întrebări la interogatorii. Am simțit și o gelozie din partea lui față de oamenii care sunt mai buni ca el, care au un parcurs universitar mai bun. Iar gelozia asta s-a acutizat pe parcursul anilor”, spune Serghei Jirnov.

Fostul spion rus crede că Vladimir Putin a avut noroc și a ajuns în politică din întâmplare. El nu crede în nimic altceva decât în bani și în puterea sa.

„El nu era om politic, nu avea aspirații politice. Putin pretinde că vrea să refacă grandoarea Uniunii Sovietice. Iar afirmația este falsă. Putin nu crede în nimic în afară de bani și putere. Mussolini și Hitler au cucerit puterea politică pas cu pas. Putin nu a făcut asta vreodată”, a mai povestit Serghei Jirnov.

Vladimir Putin iubea să-și arate puterea

În acest context, Jirnov a dezvăluit prima întâlnire pe care a avut-o cu Vladimir Putin în anul 1980. Se întâmpla cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Moscova, înainte să ajungă colegi la KGB. Pe atunci Serghei Jirnov avea 19 ani, era student și voluntar la Jocurile Olimpice, fiind repartizat la serviciul de call-center în franceză. La un moment dat, a povestit el, a avut o conversație cu un cetățean francez care i-a pus o serie de întrebări. Cum discuția s-a întins pe parcursul a aproape două ore, a fost interogat de KGB, care asculta telefonul. Interogatoriul a fost susținut de Vladimir Putin, pe vremea aceea căpitan KGB.

„M-a interogat într-o manieră destul de dezagreabilă, însă nu îmi era teamă, pentru că în mintea mea știam că nu făcusem nimic ilegal. Nu înțelegeam totuși de ce mă chemaseră la interogatoriu”, a povestit Serghei Jirnov.

Fostul spion a povestit că Putin încerca să-l intimideze, fie ca să-l pună sub acuzație pentru spionaj, fie ca să-l transforme în informator la KGB. Ca să scape, Serghei Jirnov s-a folosit de numele lui Andrei Brejnev, nepotul lui Leonid Brejnev, președintele Uniunii Sovietice, cu care se cunoștea.

„L-am atras într-o capcană pe Putin, pentru că la un moment dat mi se luase de interogatoriul său și am simțit că vrea să facă din mine fie un disident, fie un spion. El mă suspecta că sunt spion pentru francezi. Eram un pic nervos și i-am spus că modul în care conducea discuția îmi amintea de cel al unui judecător din celebra carte «Arhipelagul Gulag» a lui Soljenițîn, interzisă în Uniunea Sovietică. În acel moment, Putin a crezut că m-a prins. Și a vrut să afle cine mi-a dat cartea interzisă. Și i-am spus că Andrei Brejnev mi-a dat cartea. Adică nepotul secretarului general al Partidului Comunist. Iar Putin nu putea să facă nimic și m-a lăsat să plec”, își amintește Serghei Jirnov.

Amintirile fostului ofițer KGB despre Vladimir Putin

Ulterior, cei doi s-au revăzut la Institutul Andropov din Moscova, în 1984. Cum Vladimir Putin era deja ofițer KGB, a făcut doar un an de studii, în vreme ce Serghei Jirnov a urmat trei ani. S-au întâlnit o singură dată, deoarece urmau facultăți diferite.

„În prima zi de facultate, ne-au adunat pe toți în parcare, era pe 29 august 1984. Iar în mulțimea de studenți l-am văzut pe Putin. Am stat puțin de vorbă. Și l-am tachinat, spunându-i: «De data asta suntem de aceeași parte a baricadei»”, și-a amintit Serghei Jirnov.

S-au reîntâlnit, ulterior, în 1990, când fostul spion era în misiune la Sankt Petersburg, cu ocazia turneului compozitorului și dirijorului franez Pierre Boulez în Rusia.

„După concert, a fost o recepție la primărie. Și Putin era acolo. M-a recunoscut, însă nu a îndrăznit să mă abordeze, pentru că și-a dat seama că eram în misiune. I-am spus că nu peste mult timp urma să plec la Paris”, a mai declarat Serghei Jirnov, conform Adevărul.