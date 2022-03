Vladimir Putin, ameninţat direct! Americanii îi transmit cel mai dur mesaj, în plin război. „Ar depăși o linie șocantă”

Rusia ar plăti un „preț sever” dacă va ataca Ucraina cu arme chimice, a transmis consilierul american pentru securitate națională a președintelui Joe Biden, într-o intervenție televizată la emisiunea „Face the Nation” a postului american CBS.

Orice atac asupra NATO va declanșa un răspuns complet din partea alianței, a reiterat consilierul SUA pe probleme de securitate națională Jake Sullivan.

Autoritățile americane analizează, în prezent, potențiala amenințare a unui atac cu arme chimice din partea Rusiei, a transmis consilierul, oferind asigurări că oficialii americani sunt în contact direct cu Moscova pentru a avertiza împotriva unei astfel de acțiuni.

„Utilizarea armelor de distrugere în masă ar fi o linie suplimentară șocantă pe care (președintele Rusiei, Vladimir – n.r.) Putin o depășește în ceea ce privește asaltul său asupra dreptului internațional și a normelor internaționale”, a mai spus consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan.

