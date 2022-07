Vladimir Putin, amenințat cu un vechi blestem. Nici Stalin n-a scăpat de el. Cea mai grea pedeapsă a liderului de la Kremlin

După atacul cu rachete asupra Niprului din 15 iulie, Ghenadi Korban, șeful militar ucrainean al regiunii, a declarat că Vladimir Putin, președintele Rusiei, va avea parte de blestemul evreiesc „Pulsa diNura”, un tratament îngrozitor la care a fost supus și Stalin.

Korban a scris pe Facebook: „ Ucraina este a doua țară din lume în ceea ce privește numărul de altare evreiești și morminte ale celor drepți. Și ele se vor ridica în curând, iar apoi dictatorul va fi răsturnat”.

Blestemul spune că persoana care a cauzat suferință va fi aspru pedepsită spiritual.Moartea este inevitabilă și are loc într-un an. Ritual funcționează doar dacă vinovatul este amenințat înainte, ceea ce a făcut și Korban.

Vinovatul are șansa de a își repara fiecare greșeală. În cazul în care nu își dorește asta, el va intra în ritualul morții.

Există un exemplu al efectului acestui blestem dificil. În 1953, Rabitul Lubavitch Rebbe Lubavitcher, Menahem-Mendel Schneersohn, a îndeplinit ritualul „Pulsa diNura”. El ar putea să fie responsabul pentru moartea lui Iosif Stalin, care a suferit un accident vascular cerebral.

Niprul a fost bombardat de armata lui Putin. La sfârșitul lunii iunie, o rachetă rusească a lovit o stație service în funcțiune, unde nu erau nici soldați ucraineni, nici arme, dar au existat victime.

Pe 27 mai, armata rusă a atacat pașnicul Nipru cu trei rachete Iskander. 10 oameni au fost uciși, iar alți 35 au fost răniți.

Moartea lui Vladimir Putin

Și celebrul medium Max Gordeev, expert al postului „Ucraina”, a discutat despre moartea liderului de la Kremlin.

El anunța, în luna aprilie, sfârșitul lui Vladimir Putin. „Va muri din cauza unui cuțit în spate din cauza oamenilor în care are încredere. Este foarte greu de spus când se întâmplă asta. Uneori mi se pare că va fi azi sau mâine, iar apoi înțeleg că Putin nu și-a îndeplinit misiunea, așa că universul nu-i va da drumul. Dar sunt sigur că asta se va întâmpla în viitorul apropiat – un an, maxim doi ani. Sunt sigur că oamenii care l-au susținut pe Putin îl vor trăda foarte curând și spune: Întotdeauna am fost pentru Ucraina, am forțat”.