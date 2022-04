Manualul lui Stalin de anexare a Europei de Est, un document mai actual decât oricând

Spuneam acum un an, atunci când am scris prima dată pe acest subiect, în Evenimentul Istoric, despre faptul că nu există nicio variantă originală a Directivelor NKVD, ci doar conținutul celei destinate supunerii Poloniei. Am încercat atunci să elucidez istoria acestui document.

Existența unei Directive NKVD pentru Polonia a putut ajunge la cunoștința opiniei publice printr-o întâmplare fericită. Ea a fost sustrasă sau copiată, din biroul de la Varșovia al liderului comunist polonez, totodată agent NKVD, Boleslaw Bierut, imediat după moartea sa rămasă suspectă, survenită în primăvara anului 1956, în timpul unei călătorii la Moscova. Păstrat bine secretul, cel mai probabil de către un ofițer de securitate polonez, datele conținute de Directivă au văzut prima dată lumina tiparului în anul 1981, în cotidianul Nowy Dziennik, ziarul diasporei poloneze din SUA.

Conținutul acestui document, după cum arătam în Evenimentul Istoric, a ajuns la cunoștința românilor imediat după anul 1989. El a apărut în Revista „Literatură și Artă”, Chişinău – 7.07.1990, în volumul „Războiul mondial al spionilor”, Gheorghe Buzatu, Iași – 1991, în Săptămânalul „Tinerama”, București – 17.12.1992, în Revista „Memoria”, publicație editată de Uniunea Scriitorilor din România, nr. 8, anul 1993 și în volumul „KGB – Istoria secretă a operațiunilor sale de la Lenin la Gorbaciov”, Cristopher Andrew și Oleg Gordievscki, București – 1994. Mai încoace, la acest document s-a referit și istoricul Adrian Cioroianu în cartea sa „Pe umerii lui Marx – O introducere în istoria comunismului românesc”, Editura Curtea Veche, 2007: „În rândul acelorași dovezi ale premeditării sovietice se înscrie și documentul datat iunie 1947, descoperit cu mult mai târziu în biroul liderului comunist polonez Boreslaw Bierut și care era, în fapt, o directivă KGB în 45 de puncte privind Europa de Est, cu măsurile care trebuiau luate.”

Cum spuneam, conținutul documentului se referă clar la direcțiile de urmat pentru impunerea regimului comunist în Polonia. Este clar însă că același tip de directive au fost emise pentru toate statele din Estul Europei, confiscate de Uniunea Sovietică la finele celui de-al Doilea Război Mondial. Despre exemplarul care a privit România nu se știe deocamdată nimic. În anul 1992, solicitarea făcută oficial către SRI de Banu Rădulescu, directorul Fundației Culturală Memoria, în care cerea date despre existența variantei pentru România a Directivei a primit un răspuns foarte clar : „La adresa dumneavoastră nr. 203 din 15 iulie 1992, vă comunicăm că Serviciul Român de Informații nu deține documentul nr. NK/ 003/47 și nici alte materiale asemănătoare.”

Importanța la zi este a Directivei este una imensă. Ea arată cu precizie cum înțelege cu adevărat Kremlinul să se raporteze la alte popoare și țări, la omenire, în general, atunci când este vorba despre interese cât de mărunte. Și mai arată ceva: faptul că în ciuda oricăror farduri, între conducătorii din acea parte a lumii, fie ei țari, secretari generali ai PCUS, fie președinți, fie Nicolae I, fie Stalin, fie Putin, nu există diferențe de esență.

Directiva NKVD pentru Polonia

Moscova- 2-6-1947 Strict secret

K-AA/CC 113- Indicația NK/003/47

Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactați de noi ca informatori. Întâlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informațiile sunt preluate de către ambasadă prin organele serviciilor speciale, în speță cu predarea lor ofițerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă. Se va urmări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor. Este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldați să stabilească relații cu femei din rândul băștinașelor. Se va accelera lichidarea cetățenilor care întrețin legături neinițiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiștii, cu Organizația Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă și alte asociații. În acest scop trebuie folosite elementele opoziției militare. La acțiunile militare vor lua parte acei soldați care au stat pe teritoriul țării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grija ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizații locale în sus, în poziții de conducere se vor repartiza oameni desemnați de serviciile noastre speciale. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congrese să nu-și poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în față. Deputații nu pot convoca în nici un caz ședințe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluție și o asemenea ședință trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepțiilor și avansarea revendicărilor. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere. In toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea organelor administrative locale. Se va urmări cu strictețe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea și sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerț. Trebuie neapărat menționat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul că acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Trebuie făcut totul ca hotărârile și ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii și instituții, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepție cazurile ce vizează industria minelor). Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influentă asupra activității din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotărârilor și atât. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere și decizii ale conducerii politice. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansați care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor. In legătura cu activitatea băștinașilor care sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiții, ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial. Cadrelor militare autohtone li se pot încredința poziții de răspundere în locuri unde deja sunt plasați oamenii serviciului special. In cazul fiecărei acțiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea muniției va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă. Trebuie ținut sub observație fiecare institut de cercetare și laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu consecvență la centru. Este permisă doar realizarea acelor investiții care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, în paralel cu aceasta, scăderea producției și a extragerii de materii prime, sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Toate datele și documentele privitoare la valoarea și descrierea amănunțită a invenției vor intra in posesia noastră. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puțin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46). În uzine trebuie inițiate diferite ședințe și conferințe profesionale, trebuie notate propunerile, observațiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora. Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producție, respectiv cele care critică trecutul și problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție. Luările de poziție ale conducerilor băștinașe pot avea coloratura națională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea națională. Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva în orașe să existe rețele de apă nelegate la rețeaua principală în cartierele în curs de reconstrucție sau nou construite. Canalizările vechi neracordate și fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs. Reconstrucția obiectivelor industriale și construcția celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel de materii prime și utilaje inferioare și care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decât prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea normală a aparatului birocratic. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricație în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieței interne. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare. Din școlile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferențele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filozofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării. Se va insista pe lăcomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei și pe lupta poporului asuprit. In școlile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă. Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclusiv rușii, îndeosebi nemții) și care să popularizeze lupta pentru socialism. Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care înainte de revoluție și în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi în timpul războiului. . Dacă se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activității economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naționalismului și șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea națiunii și culturii noastre. Se va da o atenție deosebită construcției și reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, in cazul în care este nevoie pe o intervenție armată, locul rezistenței sau al concentrării forțelor reacționare să fie accesibil din toate părțile. Trebuia ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromiși prin campanie de denigrare. Înainte ca ei sa se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa numite „întâmplări neprevăzute” sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecății greșite nu vor fi convocați. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiți de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților. În cazuri drastice se recheamă din funcție, fiind numiți în poziții similare sau superioare. Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcții indiferent cât de mici, să fie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificați. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă.

Cine nu înțelege cam cum este privită Europa, omenirea în general, din acea direcție și ce fel de nenorociri o pasc, ce fel de blestemății au putut, pot și vor putea genera asemenea minți bolnave găzduite fără de sfârșit de Kremlin, să recitească încă o dată documentul. Popoarele țărilor foste comuniste din Estul Europei au trăit punct cu punct cele prevăzute în el. Orcând, istoria se poate repeta, pentru că boala este aceeași. Stalin nu și-a schimbat decât hainele: a lepădat rubașca și a îmbrăcat un sacou Armani.