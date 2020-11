Motivul: nu a fost încă oficializat în funcția de viceprimar al Primăriei București pe probleme de sănătate. Vinovat, Guvernul Orban. Doctorul Lucian Duță, persoană cu expertiză în domeniul sănătății îl descrie pe Voiculescu ca fiind cel care a distrus cu bună știință programul transplantului în România și în acuză de sabotaj al sistemului de sănătate al țării în interesul serviciilor medicale din străinătate.

„Vlad Voiculescu este cred cel mai important tiriplici din ultimii ani și probabil cel mai toxic dintre ei! El a produs cel mai mult rău într-un domeniu – sănătatea publică – extrem de sensibil ,greu de gestionat și mai ales foarte dificil de reformat.

Tiripliciul Vlad Voiculescu aparent a apărut din neant dar foarte bine legendat! El e băiatul cu rucsacul in spate (așa au legendat personajul ) care aducea câteva cutii de medicamente de la Viena (unde lucra intr-o bancă celebră) pt cei care nu-și găseau tratamentul in România”, scrie doctorul Lucian Duță pe FB personal.

Vlad Voiculescu este susținut de grupări din serviciile secrete

„Din start vă voi spune că povestea este fake: da,au existat uneori sincope minore în aprovizionarea cu medicamente (culmea ieftine și banale) dar acestea au fost generate de presiunea unor producători de medicamente care refuzau să-și plătească anumite taxe statului român !Și da,acei producători șantajau statul român și nu mai aduceau unele medicamente doar pentru a forța scoaterea unor taxe legitime care aduceau resurse suplimentare pt sistemul sanitar românesc”, amintește doctorul.

Duță explică și care este sursa de putere a lui Vlad Voiculescu. Susținerea liderului Plus de către persoane din Serviciile secrete: „Nu o să fac speculații cu privire la suspiciunea accentuată și chiar transparentă că tiripliciul are legături adânci cu anumite servicii de informații dar voi spune doar atât: ȘTIU.

1. Bunicul lui Voiculescu a fost general de Securitate in centrala DIE de la Viena!

2. Tatăl lui Vlad Voiculescu a fost condamnat definitiv pentru colaborare cu Securitatea, lucru pe care Tiripliciul a încercat să-l ascundă din răsputeri !

3. Retragerea lui bruscă de la Viena și legendarea lui foarte atentă este tipică pt modul de acțiune al serviciilor de informații”, mai comentează Lucian Duță.

România – piață de recoltare de organe

„Ajuns ministru ,Voiculescu se remarcă strict prin acțiuni de propagandă ieftină și mai ales prin aducerea in pragul colapsului a transplantului din România !In mai puțin de un an de mandat reușește “performanța “ incredibilă de a scădea numărul efectiv de transplanturi cu aproape 70% !Mii de bolnavi nu mai au acces la acest mecanism unic de salvare și probabil că au murit demult. Singurul lui vis a fost să trimită acești bolnavi in afara țării (pe bani mulți bineînteles) iar România să fie tratată doar ca eventuală piață de recoltare de organe,, descrie doctorul Duță

activitatea lui Voiculescu în fruntea ministerului Sănătății,,.

Lucian Duță amintește și despre înclinația spre un narcisism morbid al liderului USR-Plus: ,,Singura activitate remarcabilă pe care a avut-o Voiculescu (și pe care aproape nimeni nu o intelegea atunci) era să umble prin minister și pe la ședințe cu o cameră profesională după el și cu un operator care -l filma oriunde!Târziu ,am aflat cu toții care era scopul !Omul își trăgea cadre de film pentru pelicula ,,Colectiv,, care avea sa apăra câțiva ani mai târziu (în anul 2020 n.r.). Un film grețos ,care speculează politic suferința unor oameni și care ridică in slăvi un singur personaj :Vlad Voiculescu. Este antologică scena de final când Tiripliciul se dă lovit de sistem iar tatăl lui (bătrânul turnător la Securitate) îl mângâie și ii spune filozofic :”România nu te merită”!Grețos ,absurd și nedrept dar asta e viața” a

comentat doctorul Lucian Duță.

Guvernul Orban mă sabotează

Tot astăzi și tot pe FB, Vlad Voiculescu a acuzat direct Guvernul Orban pentru faptul că el nu a fost încă ales în funcția de viceprimar general al Bucureștiului pe probleme de sănătate: ,,V-am promis că voi fi viceprimar: nu sunt încă și mi se pare de datoria mea să vă explic de ce am pierdut deja 2 luni fără să pot demara vreun proiect.

Săptămâna asta se împlinesc 2 (două) luni de când votul bucureștenilor nu e respectat: Consiliul General al Municipiului București nu avut nici măcar o ședință iar viceprimarii generali nu au fost aleși de Consiliu.

Explicația pentru toate acestea este de găsit într-o modificare recentă a Codului Administrativ de acum. La o lună după alegeri, guvernul PNL a modificat în mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc și iresponsabil una dintre legile fundamentale ale funcționării statului: Codul Administrativ.

Pe rând, cu argumente:

(1) ABUZIV – pentru că modificarea unei legi fundamentale a fost făcută peste noapte

(2) ELECTORAL interesat – pentru că nu e un secret că PNL acționează doar electoral, că își dorește toată puterea și că încearcă să amâne până după alegerile din 6 Decembrie orice negociere.

(3) IRESPONSABIL – pentru că blochează respectarea promisiunilor votate de sute de mii de oameni (176.000 de voturi a avut doar Alianta USR PLUS în București), nu rezolvă problemele reale ridicate de pandemie și perpetuează starea de fapt din perioada Firea PSD”.

Voiculescu își explică nerăbdarea: ,,În spitalele din București – care, teoretic, erau în responsabilitatea mea – asta se traduce prin perpetuarea grobianismului, a cumetriilor, a hoției. Pentru mine, imaginea asta e mai mult decât pot duce: nu pentru perpetuarea sistemului mult îndrăgit de partidele vechi am candidat.

Eu, unul, nu voi asista pasiv la mizeria asta. Și nu pentru genul ăsta de politică vă rog din nou să mergeți la vot în 6 decembrie și să dați Alianței USR-PLUS o voce cât mai puternică și în Parlament. Lupta continuă” a promis în postarea sa de pe FB, Vlad Voiculescu, liderul USR-Plus.

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății în Executivul Cioloș care a guvernat între 17 noiembrie 2015-4 ianuarie 2017.