Vlad Voiculescu este atacat dur din PNL! „Vlad Voiculescu – Omul și-a schimbat CV-ul. Acum pare mai apropiat de realitate. Dar care realitate este cea reală? Din captură nu mai reiese că ar fi licențiat al WU (n.r. – Universität Wien) ci doar că a urmat niște cursuri; nici că ar avea masterat, ci doar că a urmat un curs de 1 an (masteratul conform Bologna este de doi ani!) numit exat așa – „Masterat”.

Pentru unii din Est (asta îmi aduce aminte asta de felul cum livrau universitățile franceze în perioada interbelică, diplome și doctorate «bonne pour l’Orient»)

P.S.: Recunosc, sunt rău. Dar tot răul este spre bine – poate așa se întărește Coaliția!” a scris pe facebook Radu Zlati.

În 2012, Radu Zlati a fost consilier pe Educație al președintelui interimar Crin Antonescu. Tot în 2012, el a fost și consilierul ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu. În decembrie 2012 a fost ales ca deputat PNL al colegiului uninominal Gherla, județul Cluj.

Zlati a reacţionat după ce Vlad Voiculescu a răspuns recent celor care îl acuzau că nu are studii superioare. Ministrul Sănătăţii a publicat marţi seara diploma eliberată de Vienna University of Economics and Business.

El a postat și un atestat privind echivalarea diplomei din Viena cu o diplomă de master în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

Documentul prezentat are sigla Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei. Atestatul a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul Gabriela Marilena Leţcai.

„În baza O.M.E.C.Ş. nr. 5269/2015 şi a avizului de legalitate nr. 1138 acordat de către Direcţia Generală Juridic la data de 15.01.2016, se atestă că diploma de studii, eliberată de Vienna University of Economics and Business, Republica Austria, la data de 04.10.2011, domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivalează cu diplomă de master (ciclul II) în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

Prezentul atestat cuprinde şi ciclul de licenţă pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă, conferă aceleaşi drepturi cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior similare, acreditate, din România şi este valabil cu prezentarea diplomei menţionate mai sus în original”, precizează documentul citat, conform Agerpres.

