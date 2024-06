Justitie Vlad Pascu, întâlnire cu părinții victimelor. Zi decisivă legată de schimbarea încadrării juridice







Vlad Pascu, ucigașul de la 2 Mai, va ajunge din nou în boxa acuzaților. Vineri, instanța va lua decizia legată de schimbarea încadrării juridice. Astfel, tânărul ar putea fi judecat pentru omor calificat. Inițial, acesta a fost acuzat de ucidere din culpă.

Zi decisivă pentru Vlad Pascu

Autorul accidentului de la 2 Mai s-a întâlnit din nou cu părinții victimelor. Vineri, acesta a ajuns în boxa acuzaților de la Judecătoria Mangalia. Astfel, instanța va analiza cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat.

Familiile victimelor au depus cererea legată de schimbarea încadrării. Tatăl lui Sebastian, tânărul mort în accident, susține că acesta ar merita o pedeapsă de cel puțin 15 ani de închisoare.

„Pedeapsa pe care o merită, pedeapsa de peste 15 ani. Măcar 15 ani. (...) Încă nu s-a aprobat schimbarea încadrării juridice, dar eu sper să se aprobe astăzi. Avocatul nostru a făcut cererea pentru schimbarea de încadrare. Sper să se schimbe astăzi. (...) Sper ca această judecătoare să facă dreptate şi să se schimbe ceva în ţara asta, iar oamenii vinovaţi să îşi primească pedeapsa”, a spus tatăl victimei.

Ce spune avocatul autorului accidentului

Avocatul lui Vlad Pascu a precizat că acesta nu va da vreo declarație în fața instanței de judecată.

„Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice formulată şi presupun că vor fi audieri de părţi civile, persoane vătămate”, a explicat Adrian Bendeac.

Tatăl lui Sebastian susține că eventualele declarații ale autorului accidentului nu vor schimba opiniile apropiaților victimelor.

„Pascu nu are ce să ne spună, durerea noastră este prea mare. Orice ar spune el, nu ne poate schimba cu nimic părerea. (...) Poate să mă audieze de zece ori, acelaşi lucru îl voi spune, durerea pe care am simţit-o în acele momente şi sper ca această judecătoare să ne simtă durerea”, a mai spus tatăl lui Sebastian.

Cazul Vlad Pascu, preluat de judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu

După scandalul legat de fosta judecătoare, dosarul accidentului de la 2 Mai a fost preluat de Carmen Claudia Berevoescu.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a precizat tatăl lui Sebastian.

Din cauza numeroaselor gafe legate de caz, judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a fost recuzată, fiind acuzată de comportament nepotrivit.