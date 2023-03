Vlad Gherman a vorbit despre despărțirea de Cristina Ciobănașu. „Are inimă de gheață. Nici nu vreau să îmi aduc aminte”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit în urmă cu trei ani la inițiativa actriței. Familiile celor doi și fanii au fost surprinși de această veste pentru că mulți dintre ei așteptau ca fostul cuplu să anunțe o eventuală căsătorie. Actorul a dezvăluit cum s-a simțit în zilele de după despărțire. El chiar a crezut că spusele fostei sale iubite sunt o glumă, dar și-a dat seama că este decisa ca fiecare să meargă pe drumul lui.

Vlad chiar a rugat-o pe actriță să se mai gândească și să mai acorde o șansă relației lor, dar aceasta a fost categorică. În cele din urmă, cântărețul a realizat că această decizie a fost cea potrivită pentru amândoi. „A fost o chestie pe care, într-adevăr, a simțit-o ea și oarecum a propus-o. Deși m-a durut sufletul, evident, am putut să o înțeleg într-o oarecare măsură și, cu toată durerea din suflet, să accept. Na, ce era să fac? Nu poți să tragi de o relație în care nu mai ești dorit. Oricum nu conștientizam, pentru mine a fost un șoc. Am început să râd isteric, asta a fost reacția mea, pentru că nu credeam că se întâmplă ceea ce auzeam că o să se întâmple”.

Actorul a mai adăugat că fosta sa iubită i-a spus că vor să se despartă când era implicat în filmările pentru serialul „Adela”. Amândoi au decis să nu spună nimănui ce decizie au luat pentru că erau implicați în diferite proiecte în acea perioadă. Vlad Gherman a mai adăugat că a trecut cu greu peste acele momente. „Atunci au fost cele mai grele zile din viața mea”.

Care a fost cel mai greu moment pentru Vlad Gherman

Actorul a mărturisit că un alt moment pe care nu îl va uita niciodată a fost cel în care a trebuit să își facă bagajele și să se mute la sora lui. La plecarea din locuința în care a stat cu Cristina Ciobănașu, cei doi s-au sărutat pentru ultima dată. Vlad Gherman consideră că despărțirea a contribuit semnificativ la evoluția sa pentru că în prezent se află în cea mai bună perioadă din viața lui. Acel eveniment l-a responsabilizat și a devenit mult mai matur.

„A fost răul necesar pentru binele pe care îl trăiesc acum. În momentul ăla mi se părea sinistru și credeam că are inimă de gheață, dar nu a fost așa. Dar și ea suferea, nu îi era ușor, plângeam amândoi. A fost o perioadă cumplită. Și perioadă când am plecat, mi-am luat bagajele și m-am dus la sor-mea, m-a condus și m-a luat în brațe, apoi ne-am sărutat așa, gen pentru ultima oară. Nici nu vreau să-mi aduc aminte, nici nu am mâncat, cred că am slăbit zece kilograme într-o săptămână atunci”, a mai spus actorul în timpul podcast-ului lui Radu Țibulcă, „Vin de-o poveste”.