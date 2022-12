Momente cumplite pentru Vlad Gherman. Actorul a cedat. ,,Nu mai pot, pur și simplu”

Vlad Gherman se bucură de un succes incredibil pe plan profesional, având roluri importante în cele mai faimoase seriale românești. Cu toate astea, iubitul Oanei Moșneag le-a recunoscut fanilor că a cedat și că este epuizat după atâtea filmări.

După zile întregi pe platourile de filmare ale noului serial ,,Lia”, de pe Antena 1, Vlad Gherman a povestit că a obosit și că nu mai poate continua așa. ,,Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun. Nu știu… Sunt leșinat. Am dormit două ore după ce am venit acasă. Am avut filmări pentru serialul Lia. Nu mai pot, pur și simplu”, le-a spus Vlad Gherman fanilor săi de pe Instagram.

Vlad Gherman, despre noul serial de la Antena 1

Vlad Gherman s-a făcut remarcat în serialul „Pariu cu viața”, iar ofertele nu au încetat să apară. Actorul a jucat în mai multe producții românești și a primit un rol important în telenovela „Lia” de pe Antena 1. Acesta a povestit că noul proiect înseamnă foarte mult pentru el și că speră să nu își dezamăgească fanii.

„Proiectul Lia înseamnă un nou pariu pentru mine. Un pariu pe care îl pun la începuturile noi pe care le trăiesc pe plan profesional. Înseamnă o lume nouă, un personaj nou şi provocări noi. Nu vreau să dau prea multe din casă despre Andi, dar ce vă pot spune este că e un personaj care mă provoacă.

Deşi golan, Andi este un tip inteligent, care ştie exact ce vrea să obţină şi care se luptă pentru acel ceva până va reuşi să pună mâna pe acel lucru. Andi îşi iubeşte enorm sora, pe Alice, şi o va proteja indiferent dacă asta va însemna să destrame prietenii sau relaţii. V-am făcut curioşi? Abia aştept să vedeţi ce vă pregătim!”, a povestit Vlad Gherman despre personajul său, Andi Bădescu, potrivit informațiilor apărute în presă.