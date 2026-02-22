Vizita lui Nicușor Dan în SUA, văzută de Traian Băsescu: A fost o necesitate extrem de riscantă

Deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace organizat de președintele american Donald Trump la Washington nu poate fi catalogată drept o vizită istorică, a declarat fostul președinte Traian Băsescu la România TV. Potrivit acestuia, prezența liderului român a fost mai degrabă o acțiune necesară, cu un grad ridicat de risc diplomatic.

Traian Băsescu susține că participarea lui Nicușor Dan nu a avut caracter oficial, primarul fiind prezent doar în calitate de observator.

„În orice caz, nu sunt dintre cei care consideră că a fost o vizită istorică. A fost o vizită făcută de nevoie și nu se numește vizită, a fost o deplasare la Consiliul pentru Pace. Termenul de vizită implică cu totul altceva, însă nu s-a dus decât cu un obiectiv și anume acela se declara observator la Consiliul pentru Pace. Deci a fost o necesitate extrem de riscantă pentru că nu am întâlnit și altă situație în care pe postul de observator să fie un șef de stat”, a transmis Traian Băsescu.

Traian Băsescu consideră că impactul vizitei a fost amplificat de mențiunile făcute de Donald Trump în discursul său, în care a amintit România și l-a confundat pe Nicușor Dan cu premierul țării.

„Dacă Trump nu ar fi făcut acele referiri, vizita ar fi avut un rol mult mai redus. Din fericire, au fost două fraze care au contat: una legată de aprecierea față de români și cealaltă legată de Nicușor Dan”, a adăugat Băsescu.

Fostul președinte a subliniat și semnificația politică a declarațiilor președintelui american. Ele sugerează că problema controversată a alegerilor prezidențiale nu mai constituie un obstacol major în relațiile bilaterale.

„Mesajul lui Trump indică faptul că acest subiect nu mai este pe agenda discuțiilor bilaterale”, a explicat Băsescu.

Potrivit fostului președinte, adevărata provocare pentru România începe după această participare. El consideră că autoritățile române ar trebui să transforme momentul într-o vizită oficială cu o agendă clară, în care să fie discutate probleme concrete de interes comun. Eficiența diplomației românești va fi, în acest context, decisivă pentru consolidarea relațiilor cu Statele Unite.

La scurt timp după Consiliul de Pace organizat de Donald Trump, Traian Băsescu l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan pentru prestația sa, apreciind că acesta a pus în dificultate tabăra suveraniștilor din AUR.

Fostul șef de stat a apreciat că discursul susținut de Nicușor Dan la Consiliul de Pace a fost „bine pregătit” și a subliniat că activitatea de lobby desfășurată la administrația președintelui Donald Trump a fost suficientă pentru ca oficialul american să aibă doar cuvinte de laudă la adresa românilor.