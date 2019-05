Trei coroane simbolice încununează vizita în România a Papei: vizită de stat, ecumenică și apostolică

După summitul Consiliului European de la Sibiu, în acest sfârșit de săptămână, România ocupă, din nou, prim planul știrilor la nivel mondial prin vizita Sanctității sale, Papa Francisc, în țara noastră. Cea mai fastuoasă vizită, efectuată cu o suită impresionantă care reprezintă statul Vatican, vizita durează trei zile și este o surpriză majoră pentru o țară necatolică, și cu un președinte luteran. O onoare pentru România, la final de mandat al președinției rotative a Consiliului UE.





La 20 de ani de la vizita precedentului Papă, Ioan Paul al II-lea, în țara noastră – un semnal major pentru ecumenism și convergența bisericilor creștine catolică și ortodoxă – Sfântul Părinte va omagia și cele trei decenii de la Revoluția Română și de la revenirea noastră în Occident, alături de toate statele foste socialiste, după prăbușirea Zidului Berlinului. Ca să nu mai vorbim despre celebrarea – cu jumătate de an mai târziu, a Centenarului Statului Național Unitar Român.

Și ce putea fi mai important în a face un asemenea gest decât beatificarea a 7 episcopi greco-catolici români, inclusiv a Cardinalului Iuliu Hossu, toți martiri ai închisorilor comuniste, iar slujba are loc pe Câmpia Libertății de la Blaj, acolo unde Iuliu Hossu a citit Proclamația de la Blaj, votată de Marea Adunare Națională în 1918 și care a consemnat revenirea Transilvaniei la Patria Mamă, după prăbușirea Imperiului austro-ungar. O reverență făcută României, făcută poporului român, martirilor din închisorile comuniste întru credință și, mai ales, acestui loc istoric din inima Ardealului, la Centenar.

Semnificația vizitei este triplă, și încoronează de trei ori relevanța și consistența vizitei de trei zile: este o vizită de stat, este o vizită ecumenică și este o vizită apostolică, în mijlocul credincioșilor catolici din România. Sfântul Părinte se întâlnește cu Președintele României la București și la Sibiu, înainte de încheierea vizitei. Tot la Palatul Cotroceni are loc și întâlnirea cu premierul României. Întâlnirea cu valențe ecumenice are loc într-un tete-a-tete cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Daniel, apoi o întâlnire și un discurs în fața Sfântului Sinod. O rugăciune comună are loc în timpul vizitei Catedralei Mântuirii Neamului, iar seara de vineri se va încheia la mesa de la Catedrala Sfântul Iosif.

Cineva consemna bogăția activităților din cele trei zile ale prezenței Papei Francisc în România în cifre: trei Sfinte Liturghii, opt discursuri în fața autorităților politice și religioase, beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri și vizite în mijlocul a cel puțin 3 comunități etnice din România - în mijlocul credincioșilor catolici și al familiilor în fața Palatului Culturii din Iași, o slujbă la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu-Ciuc și o prezență în mijlocul comunității roma din Blaj. Sub genericul ”Să mergem împreună!”.

De asemenea, Papa Francisc vede întreaga Românie cu această ocazie. București, Bacău, Iași, apoi Miercurea Ciuc, Blaj, Sibiu, o vizită cât o retrăire a României în culorile multiconfesionale, în care prezența la Șumuleu Ciuc e o ocazie de reunire a pelerinilor români din Moldova și Transilvania, maghiari dar și ucraineni, credincioși catolici, alături de alte nații care au ales România drept țară în care să-și ducă traiul.

