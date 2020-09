După deja celebrul sărut din cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, George Burcea și Viviana Sposub își „aruncă” în continuare cuvinte spumoase unul celuilalt. În ultima vreme, cei doi au fost văzuți de publicul emisiunii în tot felul de ipostaze tandre și pare că între ei se leagă o relație de iubire.

„Noi nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre un potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar cum am spus și la începutul Fermei eu mai am lucruri de rezolvat acasă.

Așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos și o să încerc să rezolv treburile pe care le am cu cealaltă parte și după aia o să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu.

Viviana nu este o fată de rănit, nu este o fată de care să-ți bați joc. Este o fată de iubit și de protejat și să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a declara George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, despre focoasa prezentatoare de la emisiunea „Vorbește lumea”.

Acuzată că se machiază foarte mult

Marți seară, 29 septembrie, în cadrul emisiunii „Ferma”, Viviana Sposub a vorbit la superlativ despre George Burcea. „M-a impresionat ca niciunul. Cum se descurcă… e extraordinar! Eu gestionez toate reacțiile sale. E minunat”, a spus ea despre fostul soț al Andreei Bălan.

Deși a fost eliminată din fermă, tânăra brunetă se pregetește din greu să revină printre participanți. Viviana s-a pregătit, din greu, în „Tabăra Bandiților”, însă unul dintre colegii ei s-a plâns de faptul că, deși a dormit în natură, ea a ținut să piardă mult timp cu trusa de machiaj în brațe. „Dacă știam că voi sta în condițiile astea, nu mai participam la această emisiune”, s-a plâns Viviana în timpul antrenamentului din „Tabăra Bandiților”.