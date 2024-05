Social Vitamina D, beneficii, doza necesară și efectele carenței







Vitamina D are multe roluri pentru organismul uman. Protejează de afecțiunile respiratorii, tușe, nas înfundat, secreții nazale și îmbunătățește răspunsul imun al corpului în cazul unui contact cu un virus. În plus, vitamina D3 este vitală pentru absortia și fixarea calciului și a fosforului în organism. Practic ajută la întărirea sistemului osos.

Vitamina D, beneficii, doza necesară și efectele carenței

Vitamina D, sau D3 este o vitamină specifică, deoarece organismul o produce atunci când pielea intră în contact cu lumina solară. Cu toate acestea, durata de timp pe care trebuie să o petreceți la soare pentru a vă reface rezervele de vitamina D depinde de mai mulți factori, cum ar fi latitudinea, perioada anului și a zilei, vremea, tenul pielii și utilizarea protecției solare. În unele cazuri, statul la soare nu este suficient și trebuie să se recurgă la suplimente.

Vitamina D este o vitamină liposolubilă de care ai nevoie pentru o stare de sănătate bună. Ea are mai multe funcții importante în organismul tau, cum ar fi aceea de a-l ajuta să absoarbă calciul și de a facilita funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar prin combaterea bacteriilor și a virușilor.

Vitamina D. Sursa foto: Pixabay

Mulți au încadrat-o ca fiind „vitamina minune”

Oamenii de știință au demonstrat în ultimii ani cât de importantă este vitamina D3 pentru procesele organismului. Mai mult decât atât, mulți nutriționisti au încadrat-o că fiind „vitamina minune” deoarece s-a demonstrat că oferă protecție împotriva unor forme de cancer precum cancerul de sân, cancer de colon, cancer de prostată.

Corpul are nevoie de vitamina D și pentru alte funcții - sistemul nervos are nevoie de ea pentru a transmite mesaje între creier și corp, iar mușchii au nevoie de ea pentru a genera energie. De asemenea, îți poate regla și îmbunătăți starea de spirit și are multe beneficii pentru tenul tău.

Totodată s-a demonstrat rolul crucial al vitaminei D3 în cazul persoanelor cu risc crescut de infarct miocardic, sau care suferă de afecțiuni sau boli precum: Alzheimer, diabet sau hipertensiune. În schimb, experții de la Harvard recomanda prudență în administrarea suplimentelor de vitamina D3 pentru că nu există suficiente date colectate și organismul reacționează diferit la o cantitate prea mare de vitamina D3, informează springfarma.com.