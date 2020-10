A avut parte de o perioadă agitată în acest an, iar marile necazuri i-au fost provocate de fiica sa, Margherita. Tânăra a produs un accident rutier în Capitală și despre acest eveniment s-a discutat foarte mult, mai ales că fata s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise. Starea de tensiune în care s-a aflat a lăsat urme și asupra stării de sănătate a Vioricăi de la Clejani.

Ea a dezvăluit, astăzi, că a avut nevoie, recent, de intervenția urgentă a cadrelor medicale. Și asta pentru că a fost diagnosticată cu cataractă. La un moment dat vederea nu i-a mai fost atât de clară, astfel încât a mers la un specialist oftalmolog. A fost nevoie de o operație, iar acum cântăreața a scăpat de necazurile respective.

Urmează să facă o vizită și la stomatolog

„Cu ochișorii sunt bine, am avut și eu o intervenție, am făcut o operație de cataractă. A ieșit cu bine, mai am puțin până văd clar, clar de tot”, a spus Viorica de la Clejani despre starea sa de sănătate!”, a spus Viorica din Clejani în emisiunea Acces Direct de Weekend de la Antena 1.

E a fost invitată la acest show alături de soțul ei, Ioniță de la Clejani, cei doi vorbind și despre proiectele muzicale pe care le-au avut în ultima perioadă. În ceea ce privește problemele fizice, Viorica a mărturisit că mai are de lucrat la dantură, pe care vrea să și-o îmbunătățească. Așa că va vizita o clinică de stomatologie.

„Trebuie să repar „gardul” din gură, trebuie să îmi fac dantura. Costa cam scump să-ți faci dantura în ziua de azi. Am niște probleme mai grave și trebuie să le rezolv”, a declarat cântăreața.