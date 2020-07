Raluca Podea a vorbit despre ghinionul prin care a trăit în timpul pandemiei. Fosta iubită a lui Florin Pastramă a relatat că a apelat la un doctor renumit pentru a-și pune fațete dentare însă la scurt timp a făcut o infecție extrem de gravă. Drept urmare, ea a dat stomatologul în judecată, din cauza faptului că avea dureri foarte mari și nu mai putea nici să mănânce.

„Am zis să îmi pun fațete și de atunci a început calvarul. Am suferit foarte mult. Am făcut infecție și a trebuit să îmi pună alții. Așa arăta dantura mea după fațete. Am tot mers la acel medic, i-am explicat situația și mă punea să iau antibiotic. Mi-a recomandat să beau nalbă și nu aveau nicio explicație. Nu poți să lași un om în situația asta așa”, a spus Raluca Podea, la Antena Stars.

„L-am dat în judecată și am tot încercat să caut pe cineva care să mă repare. Pentru că este foarte greu să te repare cineva după ce te-a stricat. Am fost la 6 medici cu sume fabuloase și atunci am rămas in pandemie fără dinți. (…)

Mi-am făcut o operație care nu a fost cu succes”, a adăugat ea.

Altfel, după despărțirea de Raluca Podea, Florin Pastramă s-a căsătorit cu Brigitte Sfăt, fostă soție a lui Ilie Năstase. Podea a fost făcută praf de Sfăt, în urmă cu câteva luni, despre care a acuzat-o că ar fi escortă în Dubai. „Dragii mei, vreau să urmăriți acest site de mai jos, pentru a vedea prețul celei care pretindea că ar fi avut o relație cu soțul meu, și a încercat să mai ciupească ceva banuți pe subiectului Pastramă, după ieșirea noastră din Ferma Vedetelor”, a scris Brigitte Sfăt pe Facebook.

La începutul acestui an, Cancan.ro anunța că Raluca Podea s-a cuplat cu nepotul unui milionar arab, care are mai multe afaceri în România.