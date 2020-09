Marga, după cum o alintă familia, este poate cea mai uimitoare prezență din lumea mondenă autohtonă, care s-a transformat de-a lungul anilor sub ochii publicului. De la fata simplă, care milita pentru tradițiile învățate în familie, până la rebela de astăzi, a fost doar un pas. Încă de la 21 de ani, Margherita începuse să dea semne că vrea să se desprindă din mâna tatălui ei, drastic în ceea ce privește unele principii de viață. Atunci, ea era hotărâtă să se mute din casa părinților, pentru a locui și a se gospodări singură, scrie site-ul playtech.ro.

„Am scris Luceafărul. Am luat luceafărul ăla şi l-am desfăcut în patru, în cinci, în şase. Şi nu mi se pare corect ca eu să iau nota 6.40. Am făcut contestaţie şi mi s-a scăzut din notă! De ce? Nu mi se pare corect”, spunea supărată fata Clejanilor după primul examen de BAC pe care l-a picat.

În 2012, când toată presa vuia despre faptul că a picat examenul de Bacalaureat, Margherita vorbea cu dezinvoltură despre acest episod.

„Asta e, se mai întâmplă. Nu sunt singurul copil care nu a luat BAC-ul. Prima dată când l-am dat, am fost foarte obosită. Venisem de la un concert și am adormit pe bancă. A doua oară, am fost nașă mare și iar am adormit, iar a treia oară am învățat și am luat. Acum, spre fericirea tatălui meu, am luat BAC-ul cu notă mare, de peste 8”, povestea atunci la ”Un Show Păcătos”.

După ce a trecut de acest hop, tânăra nu a mai avut nicio piedică. Chiar dacă după notele obținute la examen, cel puțin la cel de la limba română, nu excela, s-a înscris la Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației – specializarea Jurnalism, din cadrul Universității Hyperion din București. Ea a absolvit în 2015, cu nota 10.