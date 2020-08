Viorica de la Clejani trece printr-o perioadă foarte stresantă, după ce fiica sa, Margherita, a provocat un accident rutier în Capitală și de atunci s-a tot vorbit despre faptul că fata se afla sub influența drogurilor. Cântăreața a postat un mesaj dur pe contul de Instagram, în care vorbește despre invidie. Sentiment pe care îl asociază cu o boală la fel de devastatoare precum cancerul.

„Dacă ar exista un medicament pentru invidie și l-aș vinde, într-o țară ca România, în doar câteva zile, aș face câteva milioane de euro. Asta, bineînțeles, dacă românii ar vrea să se trateze de o asemena boală, care echivalează cu nemiloasa boală: cancerul”,a scris Viorica de la Clejani pe rețeaua de socializare.

Vineri a apărut informația care susținea că Margherita de la Clejani a fost la audieri și ar fi recunoscut că a consumat droguri. Ea a colaborat cu anchetatori și riscă cinci ani de închisoare, dacă se dovedește că a condus sub influența stupefiantelor.

„Sunt contra drogurilor, nu mă droghez. Nu pot să-mi dau cu părerea nici despre pastilele pe care le iau, e o anchetă. Nu am un iubit, am tot felul de prieteni. Teodor este un băiat cu care am vrut să fac ceva împreună cu el. Am prieteni din toate categoriile”, afirma Margherita de la Clejani în luna martie.

„Margherita nu consumă droguriAcest băiat a contactat-o pe Marga, s-a prezentat ca un desginer știind că Marga o să își lanseze o colecție de haine. Acum două săptămâni de zile l-a chemat pe băiatul ăsta, a venit la mine acasă, a vorbit cu el, s-a prezentat ca desinger, l-am pus să deseneze, am văzut că știa”, spunea și Ioniță, tatăl Margheritei de la Clejani, la emisiunea Xtra Night Show, după izbucnirea scandalului.

În această perioadă, Viorica, mama Margheritei, se plângea pentru că este hăituită de presă. „Am nervi și nu am consumat nimic. Sunt mamă. Lăsați-mi copiiii în pace.Vreți să moară ca Mădălina Manole? A omorât pe cineva? (…) Sunt lucruri mai importante în țara asta. (…) Am rugămintea în calitate de mamă: lăsați-mi copiii în pace. Eu mă mulțumesc că copiii mei trăiesc și nu sunt drogați ca alții.”