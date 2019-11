Dăncilă susţine că valoarea ceasului nu a fost trecută în declaraţia de avere, deoarece, nu are o valoare care să facă obiectul declarării oficiale.

„Este un ceas, nu-l am la mine, o să-l aduc, este primit de la soţul meu cadou, vă garantez că nu valorează mai mult de 5.000 de euro, astfel încat să-l trec în declaraţia de avere. Este un ceas primit de la soţul meu, nu am cerut certificatul. Soţul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. Ceea ce am văzut că a dat un domn, care probabil de bună credinţă îl întreabă şi cât valorează casele domnului Iohannis, ca să arate că este imparţial, a pus alt ceas. Nu seamănă ce am eu cu fotografia respectivă. O să vă aduc acest ceas şi o să-l pun la dispoziţie”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Despre acest lucru, deputatul PNL Florin Roman a susţinut că ceasul în speţă ar valora 20.000 de euro şi ar fi trebuit trecut în declaraţia de avere

Dăncilă a mai spus, răspunzând la o întrebare, că a citit declaraţia de presă pentru a răspunde punctual la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis.

„Vorbesc liber acum. Să vă uitaţi bine la urechi că nu am cască în ureche. Vroiam să răspund punctual la tot ce a adus Klaus Iohannis în spaţiul public. De altfel, cu dumneavoastră vorbesc liber, răspund la o orice întrebare”, a spus Dăncilă, potrivit stirileprotv.ro

