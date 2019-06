Soarta lui Meleşcanu a fost decisă! Ce se întâmplă cu ministrul Afacerilor Externe? News alert. Update

Viorica Dăncilă afirmă că ALDE decide dacă doreşte remanierea lui Teodor Meleşcanu, după ce a fost intrebată dacă este de acord.





UPDATE: Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că nu a discutat despre o remaniere a miniştrilor, subliniind că nu este adeptul ţapilor ispăşitori şi că ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, nu este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la votul din diaspora.

Întrebat dacă are în vedere o remaniere extinsă, Tăriceanu a spus: „Nu am discutat despre remaniere, sub nicio formă. Nici cu colegii mei nu am discutat despre o remaniere".

El a afirmat că Teodor Meleşcanu are în continuare susţinere pentru funcţia de ministru.

„Din moment ce este ministru, dacă nu ar fi avut, aş fi comunicat acest lucru. Nu sunt adeptul căutării ţapilor ispăşitori. Ministrul Meleşcanu, după cum ştiţi, dacă aţi remarcat, a făcut o prezentare publică a modului în care au fost organizate secţiile de votare în străinătate şi a subliniat faptul că numărul de secţii a fost cu mult crescut. Am avut o discuţie cu domnul Meleşcanu, pentru că pe dânsul şi pe mine nu ne lasă indiferenţi ceea ce s-a întâmplat în secţiile de vot unde a fost aglomeraţie şi unde mulţi români nu au putut să voteze. În acest sens, ştiu că domnul Meleşcanu a pregătit un raport pe care i l-a înaintat doamnei prim-ministru, întocmit de comisia de anchetă constituită la nivelul ministerului. Cel mai probabil, va fi dat publicităţii în zilele care urmează. Prin urmare, există vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat, dar nu este ministrul", a susţinut Tăriceanu.

El a explicat că „ministrul nu are cum să dimensioneze secţiile de vot".

„Pentru numărul secţiilor de vot şi personalul pentru asigurarea bunei desfăşurări a votului sunt solicitări făcute de ambasadorii din ţările respective, care au mai multe date din teren cu privire la locurile unde există comunităţile cele mai numeroase. Pe baza lor, ministerul aprobă numărul secţiilor de votate, nu este o decizie personală a ministrului în acest sens", a adăugat Tăriceanu, potrivit Agerpres.

ŞTIREA INIŢIALĂ: ALDE trebuie să decidă dacă doreşte o remaniere a miniştrilor săi, a declarat premierul Viorica Dăncilă, joi, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

"ALDE va decide dacă îşi doreşte această remaniere, voi discuta cu domnul Tăriceanu. Dar, deocamdată, nu am discutat despre acest subiect şi dacă facem o remaniere, acest lucru îl vom discuta prima dată în partid şi, pe urmă, bineînţeles cu coaliţia de guvernare. Suntem guvern politic şi bineînţeles că trebuie să luăm acceptul partidelor politice", a afirmat Dăncilă, potrivit Agerpres.

