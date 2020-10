Sharon și Ozzy au împreună trei copii, Aimee, 37 de ani, Kelly, 35 de ani, și Jack, 34 de ani. Doar la aceștia s-a gândit, mai spune Sharon, în timp ce se lupta cu soţul ei, care încerca s-o sugrume. „M-am luptat pentru bebelușii mei, de asta nu am plecat…”, a mărturisit ea.

Sharon a detaliat recent ce s-a întâmplat în acea noapte în noul documentar The Nine Lives of Ozzy Osbourne, care a avut premiera luna trecută. Ea a povestit cum a reușit să se strecoare și să apese butonul de panică din cameră. Înainte ca Ozzy să-şi dea seama, polițiștii erau la uşă.