Violatorul în serie, identificat după aproape 40 de ani. Ce metode folosea „violatorul cu trening”

Un violator care a terorizat oraşul Sydney, identificat de poliţie după 40 de ani. Din păcate, bărbatul nu mai poate fi tras la răspundere pentru că a murit între timp. Keith Simms a vizat 31 de femei între 1985 și 2001, intrând în casele lor sau atacându-le în timp ce făceau jogging, a spus poliția.

Detectivii au crezut inițial că mai mulți bărbați diferiți se află în spatele atacurilor. Dar datorită noii tehnologii ADN, anchetatorii le-au legat pe toate de Keith Simms, care a murit la 66 de ani în luna februarie.

Cunoscut în diferite momente ca „Violatorul cu trening” sau „Fiara Bondi”, Keith Simms a comis prima infracțiune în suburbia de pe litoralul Clovelly, în 1985, iar ultimul său atac a avut loc într-un cimitir din apropiere în 2001.

Rudele și vecinii au fost șocați să afle că bărbatul a comis atâtea infracțiuni. Fiecare incident a fost investigat individual la acea vreme, dar poliția a început să le lege între ele abia în anii 2000. ADN-ul a 12 dintre victime a fost același, iar alte 19 incidente se potriveau cu „modus operandi” al atacatorului.

