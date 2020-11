Vineri 13, o zi marcată de ghinion cum cred multe persoane, superstițioșii nu au curajul să facă nimic. Astfel, evenimente precum semnarea unor contracte sau planificarea unei călătorii ies complet din discuție.

Ghinionul apare atunci când a 13-a zi a lunii în calendarul gregorian cade într-o vineri. Un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an, de exemplu în 2015, data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie.

Superstiția zilei de „vineri 13” își are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri și a Marelui lor Maestru la ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței în data de vineri 13 octombrie 1307.

Ziua cu ghinion se confirmă atunci când cuiva i s-a întâmplat în această zi o nenorocire, ca de exemplu un accident rutier. O statistică a accidentelor rutiere a anului 2000 în Germania a arătat că, în zilele de vineri 13, au avut loc 894 de accidente în timp ce media accidentelor în celelalte zile era de 975.

Vineri 13 în istorie:

Pe 13 octombrie 1307, regele Philip al IV-lea al Franţei a torturat sute de călugări, acuzându-i de erezie.

Compozitorul Gioachino Rossini se temea de numărul 13 şi de ziua de vineri. Ironia sorţii, el a murit fix într-o zi de vineri 13, în noiembrie 1868.

Regizorul de filme horror Alfred Hitchcock s-a născut într-o zi de vineri 13, în septembrie 1899.

Pe 13 septembrie 1940, Palatul Buckingham a fost bombardat de nazişti, la ordinul lui Adolf Hitler.

Vineri, 13 noiembrie 1970 a adus cu ea o adevărată tragedie în Bangladesh, unde peste 30.000 de oameni au murit în urma unei furtuni.

În 13 octombrie 1972, dată care a picat tot într-o zi de vineri, avionul care transporta echipa de rugby a Uruguayului s-a izbit de Anzii Cordilieri. Toţi pasagerii au murit.

Pe 13 martie 1992, în Turcia s-a produs un cutremur de 7,4 grade oe scara Richter, în care au murit 2.000 de oameni, iar 50.000 au rămas fără locuinţe.

În 1996, pe 13 septembrie, vinerea, a fost ucis rapperul Tupac Shakur.

Vineri, 13 august 2010, un băiat de 13 ani a fost ucis de fulger în SUA. Nenorocirea s-a întâmplat la ora 13.13.