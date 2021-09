Vine „sfârșitul” între SUA şi Rusia? Dacă bat palma se termină totul. Invitație neobișnuită

Elon Musk a anunțat de multă vreme că are în plan construirea unei nave spațiale care ar putea transporta primii oameni pe Marte. Iar şeful Agenției Spațiale de stat din Rusia, Roscosmos, a declarat că este interesat de aceste planuri şi ca să se realizeze l-a invitat pe miliardarul sud-african la el acasă.

Dmitry Rogozin i-a adresat o invitație neobișnuită lui Elon Musk săptămâna aceasta

Vorbind la CNN, el a spus: „Milionarii noștri preferă să investească mai mult în iahturi decât în ​​nave spațiale. Dar poate că copiii actualilor milionari ruși vor fi mult mai înțelepţi”.

„Multe dintre ideile și gândurile pe care le are domnul Elon Musk am vrut să le realizăm, dar nu am reușit, pentru că, după destrămarea Uniunii Sovietice, programul nostru spațial s-a oprit de ceva timp. Îl respectăm ca organizator al industriei spațiale și ca inventator, căruia nu îi este frică să își asume riscuri”.

Rogozin a contactat CEO-ul SpaceX și Tesla după ce a încercat să-i atragă atenția pe Twitter luna trecută

La începutul lunii august, șeful Roscosmos a postat pe Twitter un mesaj care a șocat prin care îi cerea lui Elon Musk să viziteze principalul loc de lansare al Rusiei în Kazahstan. El a spus că vrea să discute, printre altele, despre modul în care SpaceX și Rusia „pot folosi spațiul pentru a păstra viața pe Pământ”.

Și invitația pare să fi funcționat. La doar câteva ore după ce a distribuit interviul de la CNN pe Twitter, Elon Musk a răspuns:

„Mulțumesc! Care este ceaiul tău preferat?”

Ţarul spațiului a spus că a pus deja fierbătorul…

Presupunând că Musk a luat în serios invitația și va zboara în Rusia, este probabil ca cei doi experți în rachete să discute perspectivele vieții care se va termina pe Pământ.

Elon Musk a spus că, în trecut, Pământul este o bombă cu cronometru, iar civilizația riscă să moară cu un bang sau cu un scâncet. Pe de o parte, se teme de un război global, un asteroid sau o altă amenințare care ar putea lovi planeta fără preaviz. Pe de altă parte, el crede că stagnarea tehnologică și culturală ar putea duce la prăbușirea civilizației.

Ţarul spațial al Rusiei l-a invitat pe Elon Musk „să fie oaspetele familiei mele”

În consecință, Musk consideră că cheia asigurării supraviețuirii rasei umane este răspândirea coloniilor umane pe tot cuprinsul sistemului solar. Iar invitația lui Rogozin a căpătat un ton cald, țarul spațial l-a invitat pe domnul Musk „să fie oaspete al familiei mele” și să discute aspecte legate de „explorarea universului, a vieții extraterestre și a modului în care putem folosi spațiul pentru a păstra viața pe Pământ.”

Imediat au apărut reacții pe social media unde îşi exprimat îngrijorarea cu privire la adevăratele intenții ale lui Rogozin, avertizându-l pe șeful SpaceX să nu plece în vizită acasă la rus.

Un alt utilizator de Twitter a spus: „Îmi pare rău, prea multe lucruri umbroase se întâmplă în Mama Rusia în aceste zile și nu aș avea încredere să fiu servit cu nimic de concurență – în special ceai!”.

„Băieții ăștia vor ca Elon să plece, le amenință existența”. Altă persoană a scris: „Elon, te rog, doar ceaiul tău din propria cană!

Altcineva a scris: „Să nu aveți încredere în autoritățile rusești. Urăsc oamenii energici și talentați care nu mănâncă din mâinile lor”, relatează Express.