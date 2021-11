Vine iarna cea grea! Un val de aer polar va cuprinde România. Cod galben de vânt puternic, lapoviță şi ninsoare. Cât va dura vremea urâtă

Potrivit meteorologilor, vremea se schimbă brusc în România. Frigul va pune stăpânire pe tot teritoriul țării anunţând că un val de aer polar va veni spre noi. Temperaturile vor coborî mult în weekend, în partea de sud a Europei, iar săptămâna următoare valul de aer polar ajunge și în partea estică, inclusiv în țara noastră.

„Să începem cu ziua de astăzi, cu ce urmează pe parcursul zilei și la noapte, când avem deja o atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificări ale vântului, cu rafale de peste 60-70 de km/h în Banat și pe litoral. Mai mult decât atât, pe crestele montane, peste 90-100 km/h. Acolo, vântul se va asocia și cu precipitații sub formă de ninsoare, pentru că, în această după amiază și la noapte un front atmosferic va traversa teritoriul țării noastre și va determina precipitații sub formă de ploaie, în zonele joase de relief, sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini de peste 1.500 – 1.700 de metri”, spune meteorologul Alina Șerban.

Lapoviță și ninsoare începând de săptămâna următoare

Şi continuă: „Acest front atmosferic va determina o încălzire în acest weekend, până la aerul polar, dar care va dura doar 2 zile. Vorbim doar de weekend, pentru că deja masa de aer polar se extinde peste mare parte din Europa. O regăsim în momentul acesta în jumătatea nordică, va coborî pe parcursul zilei de astăzi și în partea de sud a Europei și apoi se va deplasa treptat, la începutul săptămânii următoare, către jumătatea estică, inclusiv în zona țării noastre.

Începutul lunii noiembrie vine cu temperaturi normale pentru această perioadă, sudul țării înregistrând 17 grade. Însă, după prima săptămână, frigul va cuprinde toată ţara.

Astfel, dacă vremea în weekend se va încălzi, temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru unele zone din țară, și vorbim despre temperaturi maxime de 15-17 grade, în mod deosebit în partea de sud și de vest a teritoriului, Banat, Oltenia, Muntenia, poate și în Dobrogea continentală, începând de luni se va răci semnificativ în regiunile intracarpatice.

De luni vremea se va răci brusc. Se vor resimți temperaturi scăzute cu diferențe de peste 10 grade

Luni după-amiază, temperaturile vor fi comparabile cu cele de duminică spre luni, adică nu vor mai varia, eventual vor scădea. Marți se va răci în toate regiunile și vorbim de temperaturi maxime cuprinse între 1 și 8 grade. Deci o diferență de peste 10 grade, mai spune meteorologul.

Cum va fi vremea de 1 decembrie: „Dimineața va fi rece, sunt semnale că noaptea de marți spre miercuri vor fi temperaturi negative în toată țara, cele mai scăzute în depresiuni, dar și în partea de sud a teritoriului, -3…-4 grade, deci de dimineață vom avea o vreme rece.

Spre prânz vor mai crește ușor temperaturile, vor ajunge la 7…8 grade, dar se intensifică vântul. Precipitațiile nu prea apar, decât în regiunile intracarpatice unde, în condițiile persistenței acestei mase de aer polar, vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare și în zonele mai joase de relief”, a declarat meteorologul Alina Șerban pentru Antena 3.