Viktor Orban, întâlnire cu Donald Trump. Marea rugăminte a premierului Ungariei

Viktor Orban s-a întâlnit cu Donald Trump, căruia i-a spus că îl sprijină în încercarea sa de a reveni la Casa Albă. Premierul Ungariei i-a spus că numai el poate aduce pacea în Ucraina.

„Avem nevoie de lideri în lume care sunt respectaţi şi care pot aduce pacea. El este unul dintre ei! Întoarceţi-vă şi aduceţi-ne pacea, domnule preşedinte!”. Este mesajul pe care Viktor Orban la transmis.

Viktor Orban s-a întâlnit cu Donald Trump. Sursa foto: Facebook.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 9, 2024