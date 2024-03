International Viktor Orban, vizită neașteptată în SUA. Întâlnire de taină cu Donald Trump







Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a anunțat o vizită neașteptată în SUA. Oficialul de la Budapesta nu a primit o invitație oficială de la Casa Albă, dar se va întâlni cu Donald Trump, fostul președinte al SUA.

Premierul Viktor Orban nu are programată nicio întâlnire cu vreun membru al administrației în funcție, un lucru rar pentru un lider de țară NATO, notează The Guardian. Orban nu are programată nicio întâlnire cu vreun membru al administrației în funcție, ceva aproape nemaivăzut pentru un lider de țară NATO. Oficialul maghiar are programate discursuri la Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri republicane din SUA, menționează sursa citată.

Premierul Viktor Orban, vizită neașteptată în SUA. Se întâlnește cu fostul președinte american Donald Trump

Viktor Orban urmează să se întâlnească cu Donald Trump, la Florida, vineri, 8 martie. Coform sursei menționate, deși relațiile sunt reci cu SUA, premieru maghiar este suspecatt că se va folosi de de relația sa cu Trump pentru a promova politicile Rusiei.

„Ordinea internațională liberală este sub un atac serios. Orban joacă la păcănele politica externă a Ungariei, sperând că această ordine se va prăbuși și că dacă se va alătura devreme noilor puteri emergente din est, va putea obține și el o poziție mai favorabilă”, s-a exprimat Peter Buda, fost oficial de contraspionaj în Ungaria, pentru The Guardian.

Premierul maghiar, suspectat că face „jocul” lui Vladimir Putin

Comunicările lui Orban, dar și ale lui Putin, se axează pe „negocierile de pace” pe care le-ar aduce beneficii rușilor. „Nu putem să nu asumăm că Orban face lobby în SUA pentru o politică externă pro-rusă”, susține fostul șef al serviciului de contraspinaj maghiar.

Viktor Orban nu s-a mai ferit în a-și arăta susținerea față de fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump. Într-un discurs recent, el a a subliniat că „Donald Trump este cel care poate restabili pacea în estul Europei.

„Nu putem să ne implicăm în alegerile din alte țări, dar am vrea foarte mult să-l vedem pe Donald Trump revenit la Casa Albă pentru a face pace aici, în jumătatea estică a Europei”, s-a exprimat premierul Viktor Orban, conform sursei citate.